Путин оценил предложение ввести мораторий на плановые проверки бизнеса

Президент обсудит возможность введения моратория на плановые проверки малого бизнеса в следующем году. Об этом он заявил на встрече с представителями "Единой России".

"Я с правительством этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административного давления, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", - сказал Владимир Путин.

С предложением о моратории, который бы облегчил жизнь малого бизнеса, выступил на встрече депутат Андрей Макаров.