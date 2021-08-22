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22.08.2021 15:43
Рубрика: Власть

Путин оценил предложение ввести мораторий на плановые проверки бизнеса

Текст: Кира Латухина

Президент обсудит возможность введения моратория на плановые проверки малого бизнеса в следующем году. Об этом он заявил на встрече с представителями "Единой России".

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"Я с правительством этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административного давления, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", - сказал Владимир Путин.

С предложением о моратории, который бы облегчил жизнь малого бизнеса, выступил на встрече депутат Андрей Макаров.

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