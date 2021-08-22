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22.08.2021 15:44
Рубрика: Власть

Путин откроет форум "Армия-2021" и примет участие в сессии ОДКБ

Текст: Кира Латухина

В понедельник, 23 августа, у президента РФ будет не менее насыщенный график, чем в этот уикенд. Владимир Путин обсудит вопросы безопасности в связи с событиями в Афганистане с коллегами по ОДКБ, примет участие в церемонии открытия форума "Армия-2021" и Армейских международных игр, отдаст команду на закладку боевых кораблей для военно-морского флота и на полях форума встретится с королем Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в режиме видеоконференции под председательством главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Участники обсудят вопросы обеспечения безопасности государств ОДКБ в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Кроме того, Владимир Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр - 2021 в парке "Патриот". В режиме видеоконференции президент отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.

Еще Путин посетит первый Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

На площадке форума пройдут переговоры президента России и короля Иордании. Абдалла II приедет с рабочим визитом. Речь пойдет о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах. Также лидеры обсудят актуальные вопросы региональной повестки.

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