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22.08.2021 17:11
Рубрика: Власть

Путин отметил важность исторической памяти для будущего народов

Текст: Галина Мисливская

Историческая память важна для каждого народа, который хочет сохраниться и иметь будущее, уверен президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве.
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"Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее, - отметил глава государства после выступления руководителя организации "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой.

Владимир Путин подчеркнул, что историческая память важна не для тех, кого уже нет в живых, она "важна для нас и для наших детей". "Вот в чем дело, вот почему так значимо то, что вы делаете, - добавил президент. - Мы всячески будем это поддерживать на государственном уровне".

В качестве примера сохранения исторической памяти он привел всероссийскую акцию "Бессмертный полк". "Это же не полк. Это только название. Это река. Это человеческая река. Река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали. И надежды на лучшее будущее", - считает Владимир Путин.

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