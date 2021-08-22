Путин предложил поддержать пенсионеров, военнослужащих и семьи с детьми

Президент Владимир Путин рассчитывает, что "Единая Россия" по итогам выборов сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать решения в интересах страны. Так, новому составу палаты парламента предстоит расширить систему социальной поддержки семей с детьми, распространив ее на подростков. Путин также предложил совершить разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим, чтобы компенсировать незапланированный всплеск инфляции.

В День государственного флага Владимир Путин приехал в Парк Победы на Поклонную гору, где с самого утра проходили праздничные мероприятия. Здесь вместе с волонтерами и активистами партии "Единая Россия" президент принял участие в подъеме большого триколора. Под звуки патриотической песни Михаила Глинки "Славься" флаг России был поднят на самую верхушку флагштока. Затем грянул гимн России.

После короткой церемонии Путин направился в Музей Победы, чтобы поговорить с представителями "единороссов" о том, как идет подготовка ко второй части предвыборного съезда партии. Она должна состояться завтра, 24 августа, и утвердить обновленную версию своей программы, с которой ЕР пойдет на выборы в Госдуму. "Главное заключается в том, что все обещания, которые дает "Единая Россия", должны быть реализуемыми, хорошо просчитанными и приносить максимальные эффект нашим людям", - сказал президент в начале встречи.

Ряд задач в экономике и социальной сфере лидер страны поставил еще на первой части съезда ЕР в июне, и они не должны быть забыты, указал он вчера. "Программа партии - это важный, основополагающий документ, но это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране, а событий много - жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи", - подчеркнул Путин.

Работа партии в последнее время помогла в сложный этап пандемии коронавируса, считает президент. "Мы прошли этот период гораздо эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", - заметил он. Это создает хорошую базу для решения уже известных задач. "Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - заявил президент.

Всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тысяч рублей. Военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей

Не дожидаясь, когда пройдут выборы и будет сформирован новый состав Госдумы, Владимир Путин внес несколько новых инициатив по поддержке отдельных категорий граждан. Их необходимость связана с тем, что из-за влияния пандемии коронавируса уровень инфляции пока превышает тот, что прогнозировался правительством ранее. Если ожидалось, что рост цен не будет выше 4 процентов, то сегодня фактическая годовая инфляция достигла 6,5 процента.

"Предлагаю дополнительно осуществить для пенсионеров разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - заявил глава государства. Мера должна коснуться всех без исключения пенсионеров, включая работающих и военных. Владимир Путин также считает справедливым осуществить по итогам года единовременную выплату всем без исключения военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Затем, когда инфляционные процессы вернутся к прогнозным значениям, процессы индексации доходов войдут в привычное русло. Для сдерживания роста цен правительство и ЦБ предпринимают абсолютно адекватные складывающейся обстановке меры. "Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить параметры инфляции, и перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы, - сказал Путин.

В течение лета представители "Единой России" ездят по стране, встречаются с гражданами, слушая их наставления. Они рассказали президенту, что в обществе ожидают новых шагов по поддержке семей с детьми. Государство помогает беременным женщинам, выплачивает пособия на детей до трех лет и от трех до семи для малообеспеченных семей. Сейчас люди говорят, что нужно поддержать и тех родителей, которые воспитывают подростков. Система поддержки семей с детьми пока не является полной, согласился Владимир Путин. "Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16, может быть, 17 лет. До окончания школы, во всяком случае", - заявил глава государства. Такая задача, заметил он, стояла перед прежним составом Госдумы. "Нужно вместе с правительством все это подготовить и безусловно принять", - распорядился президент.

Депутатам нового созыва также предстоит доработать законодательство, чтобы действительно защитить социальные выплаты граждан от списания банками. Сейчас же они позволяют себе автоматически зачислять пособия в счет уплаты долгов. "Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", - указал Путин. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с правительством. "Если мы говорим, что эти деньги защищенные, то надо эти деньги реально защитить. Ничего страшного здесь не произойдет", - сказал он.

Пока что актуальными остаются вопросы защиты здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. Самый лучший инструмент в борьбе с пандемией - вакцинация, не сомневается Путин. Но президент призвал избегать кампаний по навязыванию прививок. "Никого не надо запугивать, заставлять. Нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - указал президент. "Можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания. Это совершенно очевидная вещь", - посоветовал он.

Несмотря на то что экономика достигла докризисного уровня после всех вводившихся ограничений, государство пока не может не помогать предпринимателям. Путин согласился поговорить с правительством о моратории на плановые проверки бизнеса в 2022 году. "Чем меньше административной давленки, тем лучше, но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", - предупредил президент.

Согласился лидер страны поработать над идеей министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых городов с новым экономическим потенциалом. Будущее России должно прирастать Сибирью, уверен он. "С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны", - сказал Путин.

Были затронуты и международные темы. Некоторые из них, в частности ситуация вокруг Афганистана, имеют прямое отношение к национальной безопасности России. Путин обратил внимание на позицию западных стран, которые настаивают на размещении беженцев в странах Центральной Азии до получения виз на Запад. "Значит в эти страны направлять без виз можно, а к себе брать без виз они не хотят", - сказал российский лидер, назвав такой подход унизительным по отношению к людям. При этом для России некоторые эти центральноазиатские государства - близкие, союзнические страны, с которыми даже нет каких-то визовых ограничений. "Да граница-то какая - тысячи километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла - и поехал. И что мы будем с этим делать?" - задался президент риторическим вопросом.

В России никто не хочет, что у нас под видом беженцев боевики опять появились, заметил глава государства. "Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. Эти ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно", - сказал он.

Торжественный день начался для президента с поднятия российского триколора, а завершился исполнением песни о флаге. Сам Путин к этой импровизации не готовился, но послушал, как "единороссы" исполнили песню Дениса Майданова "Флаг моего государства". "Для меня это совершенно неожиданно. Но вот что хотел бы сказать: я, безусловно, желаю вам успешно провести избирательную кампанию. Она завершается, скоро уже выборы. Надеюсь, что эти выборы будут для вас успешными", - заметил президент. "Буду сожалеть, если кто-то из вас окажется вне рядов Государственной Думы, но если паче чаяния это случится, вы без куска хлеба не останетесь", - в шутку прокомметировал он песенное выступление "единороссов".