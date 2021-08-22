Путин предложил распространить наработки "Сириуса" в школах

Знания и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" нужно применить во всей школьной системе. Об этом заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Владимир Путин сказал, что не пожалел, что в свое время предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра "Сириус". "Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", - обратился президент к единороссам.

Путин предложил посмотреть, насколько возможно применение таких технологий во всех школах.