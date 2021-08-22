Путин предостерег от превращения людей в роботов

Президент РФ Владимир Путин высказался на тему дистанционного образования - оно должно дополнять традиционное, человек не должен становиться машиной. Об этом он заявил на встрече с представителями "Единой России".

Владимир Путин напомнил, что уже много раз говорил о том, что "дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем".

"Особенно это связано с педагогикой, - добавил глава государства. - Получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота". Он должен быть полноценным членом общества, гражданином.

При этом президент подчеркнул, что дополнять обучение дистанционными способами не только можно, но и нужно.