Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Парке Победы. Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага, который отмечается в России 22 августа с 1994 года на основании указа президента​​​. В 2021 году флаг отмечает 30-летний юбилей

Подъем бело-сине-красного полотнища президентский оркестр сопроводил исполнением композиции "Славься" Михаила Глинки, вслед за этим прозвучал гимн России.

На торжественной церемонии также присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.