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22.08.2021 13:10
Рубрика: Власть

Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Парке Победы. Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага, который отмечается в России 22 августа с 1994 года на основании указа президента​​​. В 2021 году флаг отмечает 30-летний юбилей

Фото: Константин Завражин/РГ
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Подъем бело-сине-красного полотнища президентский оркестр сопроводил исполнением композиции "Славься" Михаила Глинки, вслед за этим прозвучал гимн России.

На торжественной церемонии также присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент 22 августа - День Государственного флага России

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