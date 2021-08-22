Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса

Не надо запугивать и заставлять делать прививки от коронавируса, нужно разъяснять гражданам все преимущества, создавать стимулы, но не вести кампанию навязывания, заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Владимир Путин напомнил то, о чем говорил на Прямой линии, сославшись на закон 1998 года. Есть общенациональный прививочный календарь с обязательными прививками. Вторая часть вводится по решению глав регионов в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям.

"Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - указал Путин. "Можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания, это совершенно очевидная вещь", - подчеркнул он.