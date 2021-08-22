Путин рассчитывает на сохранение позиций ЕР после выборов

Президент Владимир Путин рассчитывает, что партия "Единая Россия" после сентябрьских выборов сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны.

То, что сделано партией в последнее время, считает он, помогло в сложный этап пандемии коронавируса. "Мы прошли этот период гораздо эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения тех задач, о которых я сказал", - заявил глава государства на встрече с представителями ЕР.