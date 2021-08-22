Путин: Россия - безусловный лидер в сфере боевой авиации

Россия является безусловным лидером в сфере боевой авиации, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями ЕР.

"Наши боевые машины не просто конкурентоспособны, они лучшие в мире", - отметил российский лидер.

При этом Путин добавил, что говорит без преувеличения, испытывая при этом чувство гордости за отечественных авиастроителей и авиаторов.

Президент РФ также напомнил, что создание самолета МС-21 было задержано примерно на полгода по причине отказа в поставках из-за рубежа. Однако в итоге, по словам Путина, все сделано даже лучше.