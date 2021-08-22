Путин: Создание МС-21 задержалось из-за отказа в поставках из-за рубежа

Создание пассажирского самолета МС-21 задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

При этом, подчеркнул Путин, самолет будет выпущен даже в лучшем качестве, чем планировалось ранее. По его словам, поставщики "под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, просто повели себя неприлично".

"Мы решили эти вопросы, уверен, так будет и в будущем. К сожалению, это привело к сдвижке вправо на пять-шесть месяцев пуска на линию этого самолета. Но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами. Это касается крыла, композитных материалов", - сказал президент.