Путин: Урожай зерновых в РФ в этом году ожидается свыше 127 млн тонн

Урожай зерновых России в 2021 году превысит 127 миллионов тонн, сообщил Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Экономика сельского хозяйства у нас развивается хорошими темпами. Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, но где-то свыше 127 миллионов тонн мы соберем зерновых", - сказал глава государства.

Президент отметил, что это очень хороший показатель, который обеспечит внутренние потребности РФ и экспортный потенциал.