Путин заявил о восстановлении докризисного уровня экономики

Экономика страны восстановлена до докризисного уровня, несмотря на ущерб от остановки работы организаций, и это создает хорошую базу для решения национальных задач. Об этом заявил президент на встрече с представителями "Единой России".

"В целом она (экономика)... восстановлена до докризисного уровня", - оценил Владимир Путин. "Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий", - заметил при этом он.

Состояние экономики создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время, считает президент.