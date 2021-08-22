Квартирный опрос: студенты выбирают, где жить

Август и начало осени - традиционно горячее время на рынке аренды жилья. Среди тех, кто ищет временную крышу над головой, больше всего приезжих студентов: только в столице на них сейчас приходится около 60% спроса. Почем угол для студента? Квартира или общежитие - что лучше?

В этом августе спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве на 20% выше, чем год назад. По словам замдиректора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, на иногородних и иностранных студентов московских вузов приходится 60% спроса. Студенты захватили больше половины рынка. Он закономерно ответил на это повышением цен - примерно на 5%. Цены зависят от местоположения - от 55 тысяч в центре столицы до 35 тысяч на окраинах. У многих студентов из регионов, а особенно их родителей, от таких цифр голова идет кругом. Поэтому, объясняют эксперты, студенты часто снимают жилье в складчину.

Управляющий директор компании "Миэль" Мария Жукова говорит: одно из основных требований студентов при найме жилья - удобная пешая или транспортная доступность до вуза. Рядом со многими университетами доступного жилья практически нет, поэтому ребята ищут варианты на той же ветке метро, где расположен университет.

Почему студенты часто стремятся жить в квартирах, а не в вузовских общежитиях?

Ведь это в несколько раз дешевле. Если говорить о первокурсниках, то часто решение принимают родители: именно они снимают квартиры или комнаты для своих детей, ссылаясь на более комфортные условия. Но сегодня многие вузовские общежития не уступают некоторым квартирам. Например, в питерском кампусе Высшей школы экономики есть все, чем завлекают сегодня элитные новостройки: круглосуточная охрана, пропускная система, видеонаблюдение, Wi-Fi, в комнатах - бытовая и кухонная техника, размещение не менее 6 м[2] на человека, постельное белье - все это уже входит в стоимость проживания.

По данным минобрнауки, сегодня 98% университетских общежитий уже полностью готовы к новому учебному году. Оставшиеся завершат этот процесс к 1 сентября. В большинство общаг уже можно заселяться. Так, первокурсники биофака МГУ им. Ломоносова могут заезжать в комнаты в Доме аспиранта и студента (ДАС) уже с сегодняшнего дня. Прививки и ПЦР-тесты не нужны. Все документы уже на местах - ехать за ними на факультет не нужно.

Хотите поселиться вместе с другом? Это можно, но тогда лучше приехать с соседом в одно время, тогда ваши пожелания учтут с большей вероятностью. А студенты психологического факультета МГУ даже написали для первокурсников памятку "О жизни в общежитии ДАС". Ребятам напоминают: правило "если я приеду раньше, то буду жить лучше" не работает. Условия проживания в комнатах у всех студентов одинаковые.

К сожалению, в связи с коронавирусными ограничениями родителей в общежитие не пустят. Они могут донести вещи до входа, а дальше помогут ребята из студкома.

Стоимость проживания в вузовских общагах разная, зависит от расположения, категории, к которой относится студент. Но по-любому она меньше, чем аренда квартир. Так, в ДАС МГУ бюджетники платят 4 рубля в сутки, контрактники - 148 рублей в сутки. Цены на проживание в общежитиях Высшей школы экономики в Москве, а их у вуза 11, - от 751 рубля в месяц в Одинцово до 1728 в Москве на уличе Кибальчича.

Что почем?

Ростов-на-Дону. В ДГТУ в зависимости от типа общежития (коридорный или блочный) оплата места - 743-997 рублей в месяц летом и 946-1364 рубля зимой. Семьи платят 1,5-2,5 тысячи рублей в месяц. А аренда более-менее приличной съемной однушки - примерно 15 000 рублей. Комната в ростовской коммуналке обойдется в 7-8 тысяч. Но студенты все же предпочитают селиться в "общагах". И дело не только в желании сэкономить. Сейчас общежития в Ростове в основном в прекрасном состоянии, и мест хватает. Несемейным студентам в общежитиях сейчас почти так же комфортно, как в квартирах. Но проявляется другая тенденция. По словам риелтора Людмилы Грудинской, обеспеченные родители стараются не снять, а купить ребенку-студенту на время учебы студию или однушку. Некоторые специально заранее берут под это ипотеку. Между тем арендная плата за квартиры в Ростове не растет, в городе довольно много жилья, простаивающего без арендаторов. Однако и скидки студентам никто предлагать не спешит.

Санкт-Петербург. Цены на съем квартиры в пешей доступности от метро - а это важно для студентов - начинаются от 15 тысяч рублей. Но таких предложений очень мало. "Средняя же стоимость аренды квартиры у метро в центре города - 46 тысяч рублей, комнаты - 13 тысяч", - рассказывает гендиректор агентства недвижимости "Доли.ру". Некоторые квартиры рядом с университетами иногда сдаются с прицелом на съем в складчину. Как пояснил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, цены за место в общежитии для студентов бюджетных отделений начинаются от 1000 рублей, платных отделений - от 2000 рублей.

Нижний Новгород. В этом году только студенты-первокурсники составят примерно 2,2 процента населения города. Расселить всех в вузовские общежития просто невозможно. Например, в Нижегородском техническом университете им. Р. Алексеева (НГТУ) для поступающих в 2021 году выделено 308 мест, а прием только на бесплатные места бакалавров, включая целевой и льготный, составляет 1169. За место в общежитии НГТУ просят от 700 до 900 рублей в месяц. Снять жилье, похоже, тоже не очень просто. В интернете можно найти примерно 100-200 предложений о сдаче комнат и однокомнатных квартир. Но тех, что близко у вузам, - единицы. У Ольги, жительницы Кирова, дочь в этом году получила диплом бакалавра в одном из нижегородских вузов. За три года учебы ей довелось пожить в общежитии, снимать комнаты вместе с подругой и самостоятельно арендовать однокомнатную квартиру.

- Конечно, лучше общежитие, но при одном условии: хорошее, - считает Ольга. - То, в котором жила дочь, было очень старое, необустроенное и далеко от любого транспорта. Поэтому решили снять квартиру. Сначала на двоих за 23 тысячи, потом, когда подружка съехала, нашли однушку в центре за 15 тысяч.

Подготовили Руслан Мельников, Татьяна Тюменева, Андрей Чугунов