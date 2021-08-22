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22.08.2021 14:38
Рубрика: Общество

Маршруты онлайн-гида "Узнай Москву" набрали за лето 60 тысяч просмотров

Текст: Ирина Романова

Чистые пруды, Мясницкая, Арбат и сад "Эрмитаж" стали самыми популярными маршрутами онлайн-гида "Узнай Москву" этим летом. "Всего в онлайн-гиде доступны больше 160 маршрутов, которые за лето набрали более 60 тысяч просмотров", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина порталу mos.ru.

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Также среди самых популярных маршрутов онлайн-гида - маршрут "Покажи Москву". Он разработан специально для тех, кто первый раз в столице, или тех, кто хочет взглянуть на Москву с новой стороны. Кроме главных достопримечательностей, таких как Кремль или храм Христа Спасителя, прогулка включает в себя несколько мест, которые смогут удивить даже некоторых коренных жителей, например, Саввинское подворье или палаты Хованских. Маршрут от Большой Лубянки до Красной площади займет чуть больше часа.

Можно погулять по столице по авторскому маршруту телерадиоведущего и краеведа Филиппа Смирнова. Во время прогулки можно узнать, где в Москве продавали самый вкусный кофе, какой магазин на Мясницкой улице построил архитектор Федор Шехтель и почему Чистые пруды получили такое название.

"Узнай Москву" - это интерактивный городской гид, совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. В нем можно найти фотографии и описания более двух тысяч зданий, 670 памятников, 336 музеев, а также 21 виртуальный тур, 84 квеста и свыше 160 тематических маршрутов по различным районам столицы, доступных как на сайте, так и в мобильном приложении.

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