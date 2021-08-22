Москва продолжает снимать ограничения, введенные во время пандемии

В столице 22 августа был выявлен 1661 новый случай заболеваемости коронавирусом. Еще накануне было 1852 случая, что на 10% больше.

Напомню, очередная волна пандемии коронавируса начала снижаться с конца июня. И уже 23 июля, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пик заболеваемости в городе был пройден. Дальнейшее уменьшение количества новых случаев позволило столичным властям снимать одно за другим ограничения. В минувшую пятницу, в частности, Сергей Собянин отменил предварительную запись в центры госуслуг "Мои документы".

Пришедшие 10 лет назад на смену 1200 приемным разных ведомств МФЦ сейчас оказывают москвичам 280 различных услуг практически во всех сферах. Главное достоинство столичных МФЦ состоит в том, что все они работают ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных. Причем в каждом центре москвичи могут получить любую услугу независимо от места регистрации. Можно заглянуть туда по пути на работу или гуляя в выходной с ребенком.

Необходимость предварительно записываться на визит в центр "Мои документы", введенная в пандемию, чтобы уменьшить количество контактов между посетителями, несколько ограничивала доступ к услугам. Поэтому как только появилась возможность отказаться от нее, мэр принял такое решение. И теперь москвичи вновь могут приходить в "Мои документы" в любое удобное для них время.