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22.08.2021 14:56
Рубрика: Власть

На подмосковном полигоне Алабино стартует "Танковый биатлон"

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье, 22 августа, на подмосковном полигоне Алабино начинается самый зрелищный конкурс Армейских международных игр - "Танковый биатлон". Именно он шесть лет назад стал родоначальником АрМИ.

На нынешних состязаниях российским экипажам вновь предстоит доказать свое первенство во владении боевой машиной. Стоит напомнить, что впервые победив в этом конкурсе в 2013 году, наша команда восемь раз кряду становилась победителем "Танкового биатлона".

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Сейчас на полигон Алабино съехались 19 сборных, которые разделены на два дивизиона. В первом - 11 сборных. Это победители и призеры прошлого года - Россия, Китай, Беларусь. А также команды, показавшие лучшие результаты на предыдущих соревнованиях - Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия. Туда же включили победителя второго дивизиона 2020-го - сборную Вьетнама.

Во второй дивизион вошли сборные Киргизии, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и сборная Мали, впервые участвующая в конкурсе. Он включает в себя этап "Индивидуальная гонка", полуфинальные и финальные эстафеты.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ напомнили, что 16 августа в музее АрМИ была проведена жеребьевка команд, где определились командные цвета танков и их стартовые дорожки на этапе "Индивидуальная гонка". Зеленый цвет выпал сборным России, Казахстана, Венесуэлы, Мьянмы и Таджикистана. Синий цвет выбрали себе танкисты Сирии, Азербайджана, Мали и Абхазии. Желтый достался сборным Узбекистана, Монголии, Беларуси, Киргизии и Южной Осетии. На красных танках будут выступать сборные Китая, Вьетнама, Сербии, Лаоса и Катара.

В этом этапе от каждой сборной участвуют по три экипажа. Исключение - сборная Мали, представленная одним. Всего же на этапе предстоит стартовать 55 экипажам. Расписание заездов разместили на сайте Минобороны России в разделе "Армейские международные игры".

Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике

В Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье в первом заезде первого дивизиона участвуют сборные России, Узбекистана и Китая. А в первом заезде второго дивизиона - сборные Лаоса, Киргизии, Мали и Мьянмы. По итогам индивидуальных заездов будет определен лучший танковый экипаж и призеры конкурса "Танковый биатлон" 2021 года. Также по итогам первого этапа сформируют полуфинальные эстафеты, которые пройдут 31 августа и 1 сентября. 3 и 4 сентября состоятся финальные эстафеты конкурса, по итогам которых определятся лучшие сборные. Победитель второго дивизиона получит право выступать в 2022 году в первом дивизионе.

Строго говоря, стартовали VII Армейские международные игры в воскресенье не в стране-родоначальнице России, а в Китае. "В Корле на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК состоялась церемония открытия Армейских международных игр - 2021", - сообщили в пресс-центре АрМИ-2021.

Известно, что в нынешнем году в КНР состоятся три конкурса. Это "Чистое небо" (соревнование подразделений противовоздушной обороны), "Суворовский натиск" (для экипажей боевых машин пехоты) и "Безопасная среда" (состязания специалистов радиационной, химической и биологической разведки). Для участия в Играх в учебный центр Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая прибыли 17 команд от семи государств: Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, КНР, России и Узбекистана. "Впервые все российские команды представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны России, которые стали лучшими и одержали победы на этапах всеармейских состязаний", - проинформировали в пресс-центре Игр.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что в этом году конкурсы АрМИ-2021 пройдут в 11 странах. Помимо России, это Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Узбекистан. Еще четыре государства - Алжир, Вьетнам, Сербия и Катар - предоставят для Армейских международных игр свои полигоны и площадки впервые.

Если говорить в целом, то в Играх будут участвовать 277 команд из 42 государств. Это более 5 тысяч военнослужащих. Шесть стран - Бразилия, Буркина­ Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор - выставили свои команды впервые.

В программе 34 конкурса. Опять же в силу специфики один из них - "Саянский марш", где в зимних условиях соревновались армейские горные подразделения, провели в апреле в Красноярском крае. В этом конкурсе участвовали семь команд. Российская команда заняла первое место.

Основные конкурсы Игр распланированы до 4 сентября. Три из них будут проводиться впервые. На "Меридиане" посостязаются военные топографы. Им, в частности, предстоит с использованием современных средств навигации выстроить по незнакомой местности полетное задание для высокоточного оружия. Мастера огня будут соревноваться на конкурсе "Тактический стрелок". А 20 команд из разных стран примут участие в конкурсе "Армия Культуры". Там выступят профессиональные военные артисты. От России - знаменитый на весь мир Ансамбль имени Александрова, а также ансамбли видов и родов войск, военных округов и флотов.

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