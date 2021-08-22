В Ярославской области строят суда для ВМФ

В начале августа на Ярославском судостроительном заводе спустили на воду дноуглубительный несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М. Госконтракт с Минобороны России на строительство трех таких судов был заключен в мае 2020 года.

Земснаряд длиной 65 метров, шириной 12, высотой 3,4 метра и водоизмещением около 900 тонн предназначен для углубления фарватеров, каналов, рейдов и других районов моря, для разработки и транспортировки грунтов со дна водоемов по плавучему пульпопроводу, а также для намыва дамб. Модель оснащена грунтовым насосом, дизель-генераторами и другими устройствами. После испытаний судно будет нести службу в Каспийске.

Рыбинские коллеги ярославских судостроителей 1 июня разбили бутылку шампанского о новый борт самого крупного судна в истории предприятия - морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М. Его длина - 77 метров, ширина - 16 метров, высота - 14 метров, водоизмещение - более 3,6 тыс. тонн. Корабль предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

На заводе рассказали, что для строительства корабля было закуплено 2 тыс. тонн листового и профильного проката. Общая длина кабельной продукции внутри судна - 190 км. Это равно расстоянию от Рыбинска до Ярославля и обратно. Общая длина трубопроводов - 30 км. Количество помещений на корабле - более 180. Капитан первого ранга Анзор Дандамаев от имени Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова сообщил на церемонии спуска корабля на воду, что Главное командование ВМФ планирует серийное строительство аналогичных морских транспортов вооружения, поскольку они способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе в Арктике.

Планируется серийное строительство морских транспортов вооружения, которые способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах

Кроме того, в середине июля рыбинские судостроители заложили очередного, девятого по счету "Грачонка" - катер специального назначения проекта 21980. Это 31-метровое судно водоизмещением 138 тонн предназначено для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Оно оснащено многолучевым гидролокатором с функцией бокового обзора, навигационной гидроакустической системой, переносным телеуправляемым подводным аппаратом "Фалькон" и блоком цифровой регистрации. Имеет на вооружении 14,5-миллиметровую пулеметную установку, противодиверсионные гранатометы ДП-64 и ДП-65, а также переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

По мнению специалистов, современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственный кораблям более высокого ранга. Рыбинский "Вымпел" построил четыре "Грачонка" для Северного флота и еще четыре - для морских частей национальной гвардии РФ. Девятый катер тоже отправится на Северный флот.