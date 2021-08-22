В Ярославской области строят суда для ВМФ

Новости

Захарова указала на отсутствие флага ЕС на конференции Меркель и Зеленского 20:37
Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками 20:13
Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь 19:17
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам 18:56
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах 18:19
"Локомотив" обыграл "Краснодар" благодаря дублю Смолова 18:12
В России зарегистрируют швейцарский препарат для лечения COVID-19 18:04
В Ижевске обрушился балкон жилого дома 18:01
В Подмосковье ликвидирован пожар в ТЦ 17:55
Глава МИД Норвегии опровергла заявление о разрыве отношений с Россией 17:45
Стали известны новые подробности взрыва гранаты в Москве 17:28
Все атомные станции России застрахуют на 2 триллиона рублей 17:28
В Мытищах загорелся ТЦ 4Daily 17:25
Путин отметил важность исторической памяти для будущего народов 17:11
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2" 17:07
Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри 16:52
Названы популярные направления для путешествий по России осенью 16:38
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины 16:37
Президент Болгарии призвал политиков не испытывать терпение граждан 16:11
Путин предостерег от превращения людей в роботов 15:58
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье 15:52
Путин заявил о восстановлении докризисного уровня экономики 15:51
Диетолог рассказала, как снизить холестерин без лекарств 15:50
Путин откроет форум "Армия-2021" и примет участие в сессии ОДКБ 15:44
Путин оценил предложение ввести мораторий на плановые проверки бизнеса 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
22.08.2021 19:39
Рубрика: Экономика

"Грачонок" долетит до моря

В Ярославской области строят суда для ВМФ
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
В начале августа на Ярославском судостроительном заводе спустили на воду дноуглубительный несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М. Госконтракт с Минобороны России на строительство трех таких судов был заключен в мае 2020 года.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Земснаряд длиной 65 метров, шириной 12, высотой 3,4 метра и водоизмещением около 900 тонн предназначен для углубления фарватеров, каналов, рейдов и других районов моря, для разработки и транспортировки грунтов со дна водоемов по плавучему пульпопроводу, а также для намыва дамб. Модель оснащена грунтовым насосом, дизель-генераторами и другими устройствами. После испытаний судно будет нести службу в Каспийске.

Минобороны поможет судостроительным заводам избавиться от старого имущества

Рыбинские коллеги ярославских судостроителей 1 июня разбили бутылку шампанского о новый борт самого крупного судна в истории предприятия - морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М. Его длина - 77 метров, ширина - 16 метров, высота - 14 метров, водоизмещение - более 3,6 тыс. тонн. Корабль предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

На заводе рассказали, что для строительства корабля было закуплено 2 тыс. тонн листового и профильного проката. Общая длина кабельной продукции внутри судна - 190 км. Это равно расстоянию от Рыбинска до Ярославля и обратно. Общая длина трубопроводов - 30 км. Количество помещений на корабле - более 180. Капитан первого ранга Анзор Дандамаев от имени Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова сообщил на церемонии спуска корабля на воду, что Главное командование ВМФ планирует серийное строительство аналогичных морских транспортов вооружения, поскольку они способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе в Арктике.

Планируется серийное строительство морских транспортов вооружения, которые способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах

Кроме того, в середине июля рыбинские судостроители заложили очередного, девятого по счету "Грачонка" - катер специального назначения проекта 21980. Это 31-метровое судно водоизмещением 138 тонн предназначено для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Оно оснащено многолучевым гидролокатором с функцией бокового обзора, навигационной гидроакустической системой, переносным телеуправляемым подводным аппаратом "Фалькон" и блоком цифровой регистрации. Имеет на вооружении 14,5-миллиметровую пулеметную установку, противодиверсионные гранатометы ДП-64 и ДП-65, а также переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

По мнению специалистов, современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственный кораблям более высокого ранга. Рыбинский "Вымпел" построил четыре "Грачонка" для Северного флота и еще четыре - для морских частей национальной гвардии РФ. Девятый катер тоже отправится на Северный флот.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2"
Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье
Кличко не пустили встречать Меркель
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии