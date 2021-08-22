В Москве впервые зарегистрировали брак под землей

Минувшей ночью в столичном метрополитене впервые состоялась свадьба. Две пары зарегистрировали брак на станции метро "Маяковская".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, возможность зарегистрировать брак в необычных местах понравилась москвичам. До этого власти предложили молодоженам провести торжественную церемонию на территории отреставрированного Северного речного вокзала и на Московской канатной дороге. "Все места были заняты в течении двух недель", - отметила Ракова.

В столичном дептрансе уточнили, что метро давно уже стало важной культурной площадкой столицы, так почему бы не провести регистрацию под землей? А станция "Маяковская" была выбрана для этой истории потому, что она - одна из самых красивых в подземке. Правда, церемонию получилось провести только ночью, днем брачующиеся помешали бы остальным пассажирам.