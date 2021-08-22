В Жуковском состоялся Детский авиационно-космический салон

Авиаралли, захватывающие виражи мастеров спортивного пилотажа, полеты малой авиации, учебно-тренировочных реактивных самолетов и парапланов… В Жуковском, где еще совсем недавно гремели мировые авиапремьеры МАКСа-2021, прошел первый в мире Детский авиакосмический салон.

Здесь все по-настоящему, по-взрослому. Специально под проект ДАКС выделили новую посадочную площадку для самолетов и вертолетов малой авиации "Междуречье" со взлетно-посадочной полосой протяженностью 700 метров. И программа авиасалона, что называется, на любой возраст и интерес.

Возможности крылатой техники ребятам демонстрировали летчики-профессионалы, асы высшего пилотажа. Интересуешься воздушными шарами? Получи уникальный шанс поуправлять этими парящими гигантами. Хочешь сам полетать на дельтаплане и параплане? С согласия родителей и с инструктором - пожалуйста.

А еще ребята смогли изучить в деталях конструкцию гидросамолетов по их моделям на специальной выставке, поучаствовать в запусках моделей ракет, посетить мастер-классы по авиа- и ракетомоделированию. Была и увлекательная викторина по физическим основам воздухоплавания, конструкции летательных аппаратов, истории авиации и космонавтики. Кстати, ее победители получили уникальную возможность поучаствовать в авиаралли на самолетах малой авиации с членами сборной России. Но опять же - только с согласия родителей.

И где еще, скажите, такая потрясающая возможность вот так запросто пожать руку и поговорить с Героями Советского Союза и Российской Федерации - заслуженными летчиками-испытателями, космонавтами, известными конструкторами и инженерами. Задать им любые вопросы.

Одаренных ребят мы принимаем в авиамодельные кружки с третьего класса. Они занимаются простейшими вещами. Но надо видеть, как горят их глаза

Вход на ДАКС-2021 был свободный. И это принципиальное решение организаторов авиасалона, который носит имя заслуженного летчика-испытателя, космонавта, Героя Советского Союза Игоря Волка. ДАКС завершился благотворительной акцией для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В программе парафеста были и соревновательные элементы. Но главное - катание на парапланах, воздушных шарах и квадрациклах, а также мастер-классы.

Комментарий

Юрий Ващук, Герой России, заслуженный летчик-испытатель, президент Федерации авиамодельного спорта:

- У нас много мероприятий проводится с детьми, но такого еще не было никогда. Идея проведения Детского авиакосмического салона принадлежит Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации космонавту Сергею Крикалеву и АНО поддержки и развития малой авиации "Летающее поколение". Почему здесь, в Жуковском? Понятно. Ведь Жуковский - не просто наукоград, центр авиационной науки. Это город людей, по-настоящему влюбленных в небо.

Символично, что первый детский авиасалон прошел в Год науки и технологий. Наша цель - популяризация среди детей и подростков достижений страны в высоких технологиях, без чего невозможно представить будущее авиации и космонавтики. С этим напрямую связано развитие авиационных видов спорта, авиамоделизма. Есть ли возрастные ограничения? Практически нет. Наиболее одаренных ребят мы принимаем в авиамодельные кружки даже с третьего класса. Естественно, их не допускают до каких-то сложных инструментов: под руководством инструкторов они занимаются простейшими вещами. Но надо видеть, как горят их глаза. Из таких увлеченных ребят вырастают в будущем настоящие профессионалы, асы своего дела.

Вспоминаю себя в детстве: с каким энтузиазмом выпиливал из дерева модели самолетов, запускал их. Ломал. Авиамоделизм - это очень серьезная мотивация для ребенка, которую надо поддерживать. А я мечтал быть именно летчиком-испытателем. Хотя в нашей семье летчиков не было. Однако мой отец, простой водитель, очень хотел, чтобы я связал свою жизнь с авиацией или космосом. Специально возил в аэропорт, посмотреть на новые самолеты. Он и назвал меня Юрием - в честь Гагарина. А вот сейчас в нашей семье уже два летчика: мой сын тоже летает. Трудно ли рассказывать ребятам о профессии летчика-испытателя? Кто-то видит в ней прежде всего романтику. Да, это увлекательная, но прежде всего очень непростая работа. Как становятся летчиками-испытателями? Я сначала получил летную специальность в учебно-авиационном центре ДОСААФ, потом учился в МАИ. По специальности - конструктор самолетов. И это стало огромным плюсом в моей испытательной работе.