Во сколько обойдется съемное жилье московскому студенту

Август и начало осени - традиционно горячее время на московском рынке аренды жилья. В этот период активно ищут временную крышу над головой приезжие студенты - по словам риелторов, на них сейчас приходится около 60% спроса. Во сколько же обойдется съемный угол для среднего столичного учащегося, в каких районах они чаще предпочитают останавливаться и каким квартирам отдают предпочтение?

В этом августе спрос на долгосрочную аренду жилья в столице на 20% выше, чем в 2020 году - пандемия прошлой весной обрушила рынок, поскольку люди массово уходили на удаленку и нередко уезжали в родные города, откуда продолжали учиться и работать дистанционно. Теперь активность арендаторов вернулась на допандемийный уровень - она сравнима с августом 2019-го.

"Можно говорить о том, что у нас традиционный высокий сезон, - объясняет "РГ" замдиректора департамента аренды квартиры компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. - Сейчас 60% спроса приходится на иногородних и иностранных студентов московских вузов. 25% - на граждан стран СНГ, в основном это трудовые мигранты. 10% - на приезжающих из регионов РФ и 5% - на переезжающих из одних съемных квартир в другие".

Словом, студенты захватили больше половины рынка. Он закономерно ответил на это повышением цен, пусть и не взрывным - по сравнению с июнем и июлем в августе аппетиты арендодателей выросли примерно на 5%. Конкретные цены зависят от местоположения - в ЦАО, к примеру, за однокомнатную квартиру в среднем просят 55 тысяч рублей в месяц, а в богатом на престижные вузы ЗАО 43 тысячи. В других округах цены чуть ниже - обычно держатся в районе 35 тысяч.

У многих студентов из регионов, а особенно их родителей от таких цифр голова идет кругом - в условном Саратове за такие деньги можно снять роскошные апартаменты. А тут обычная однушка, хорошо если не в хрущевке. Поэтому, говорят эксперты, студенты часто снимают жилье вместе - селятся вдвоем-втроем в однокомнатных квартирах или вскладчину арендуют жилье побольше. Могут поселиться, например, в "трешке" - у каждого отдельная комната, а платить можно тысяч по 20 с человека, а то и меньше. Если, конечно, выбирать жилье не в центре или других престижных районах.

Управляющий директор компании "Миэль" Мария Жукова говорит, что одно из основных требований студентов при найме жилья - удобная пешая или транспортная доступность до вуза. "Так как рядом со многими университетами доступного жилья практически нет, например, рядом с МГУ, МГИМО, вузами, расположенными в ЦАО, учащиеся ищут варианты на той же ветке метро, где расположен университет, - рассказывает она. - Также для них важна близость метро".

В этом отношении, кстати, студентам в последние годы очень помогло интенсивное развитие столичной подземки. Спросите, какая связь? Дело в том, что многие ветки подземки ушли вглубь города, в том числе в Новую Москву. Еще несколько лет назад, например, Сокольническая линия метро, возле которой много популярных вузов, заканчивалась на западе станцией Юго-Западная. Жилье в этих краях довольно дорогое, а вот дальше, за МКАДом, гораздо дешевле, но как оттуда добираться? Раньше это останавливало арендаторов, но теперь Сокольническая ветка идет до самой Коммунарки. У одноименной станции метро можно снять студию в новостройке за 25 тысяч рублей в месяц, а ехать на метро до станции "Университет" оттуда ровно полчаса без пересадок.