Людям старше 60 теперь можно использовать для прививки "Спутник Лайт", изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Также министр призвал сделать прививку родителям, чтобы защитить детей от заражения в семье. В преддверии осени вакцинацию надо ускорить.

Министр подтвердил: доминирующий штамм коронавируса "дельта" стал чаще поражать детей. Но пока в России, в отличие от США и ЕС, подростков не прививают, испытания вакцины для них продолжаются. "Чтобы минимизировать риски для взрослых и детей, необходимо, чтобы прошла вакцинация среди родителей, старшего поколения, чтобы разорвать эту цепочку. Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Поэтому мы - взрослые - должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить наших детей", - заявил Михаил Мурашко.

В целом по стране хотя бы первую прививку получили уже 43 млн человек. До сентября появятся регионы, где будет полностью привита половина населения. Лидируют Белгородская, Тульская, Московская области, Чечня, Чукотка. При этом, сказал Мурашко, по мере достижения коллективного иммунитета в городах нужно активнее продвигать иммунизацию на селе, в том числе с помощью мобильных бригад. Собственно, такие бригады организуют уже во многих регионах. В Хабаровском крае, например, их уже 199.

Наращивая скорость вакцинации регионы сталкиваются с проблемами: серьезно повышается нагрузка на врачей. Это подтвердил опрос более 1300 медработников, проведенный приложением "Справочник врача", пишет РБК. Про перегрузки на работе заявили 85% участников опроса, 81% сообщил, что персонал вынужден задерживаться на работе от одного до трех часов, 67% считают, что как результат снижается качество оказания медпомощи. При этом, конечно, многое зависит от того, как организована иммунизация.

"Мы учились на своих ошибках, и к сегодняшнему моменту создали достаточно оптимальную систему организации прививок. Главное правило: разумно использовать имеющиеся людские ресурсы, - рассказал "РГ" главврач поликлиники N 94 Санкт-Петербурга Михаил Агеев. - Что мы сделали? Прежде всего, создали выездную бригаду, она выезжает к больным коронавирусом на дом, тем самым сняв часть нагрузки с участковых докторов, которым и так сложно. Выездная бригада есть и для вакцинации на дому, к тем, кому сложно добраться в поликлинику. Важно: мы создали единый информационный центр при поликлинике и заносим в единую базу данных все сведения о привитых. Эту работу выполняют привлеченные профессионалы, а не врачи, не медсестры. То есть тем самым мы освободили медиков от значительной части бумажной работы". Но в целом в больших городах ускорить вацинацию поликлиникам помогают крупные временные прививочные центры - в торговых центрах, спортивных залах и даже театрах. А также частные медцентры.

Дети стали чаще и тяжелее заболевать COVID-19 из-за агрессивного штамма "дельта"

В Минздраве говорят, что вакцины есть везде и их достаточно, в регионах есть недельный запас. Но на местах это подтверждают не всегда. Возможно, хромает логистика, возможно, нужно четче планировать доставку в прививочные центры, ориентируясь на плотности записи. Перестараться тут тоже нельзя: вакцина - продукт скоропортящийся, просто так лежать на полке невостребованной она не может.

В Свердловской области планируют привлечь для проведения прививок студентов-медиков. Здесь еще в начале августа люди жаловались на жесткий дефицит вакцины: записаться на сайте госуслуг на прививку в поликлинике невозможно было даже за месяц вперед. Те, кому "горело", например, из-за поездки в отпуск, шли в прививочные пункты в торговых центрах, цирке, аэропорту. Но и там приходилось стоять в многочасовой очереди без гарантии, что сегодня получится.

Чтобы сгладить ситуацию по рекомендации областных властей на выездных пунктах в некоторых ТРЦ установили аппараты записи по электронной очереди. Талоны стали выдавать с учетом имеющегося в наличии количества вакцины, указывая точное время, когда приходить на процедуру. Но почему для такого простого решения понадобилось так много времени?

Сейчас ситуация меняется, в регион поступают новые партии вакцины, сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. К тому же, чтобы смог привиться любой желающий, время работы некоторых пунктов здесь продлили до 20 часов.

"Мы предполагаем еще увеличить количество пунктов вакцинации. Рассчитываем, что с выходом на учебу студентов-медиков, которые помогают в прививочной кампании, это станет возможным. И очереди на вакцинацию исчезнут", - отметил Павел Креков.

Тем временем

Во время рабочего визита в Ульяновск глава Минпромторга России Денис Мантуров осмотрел выставку продукции предприятий региона и задержался возле благоухающей озоном стеклянной кабины - "антиковидной капсулы" производства одной из местных компаний. Как оказалось, это эффективное средство борьбы с широким спектром вирусов, микробов и бактерий, которые переносятся людьми.

- Наша установка помогает практически в два раза увеличить скорость реакции иммунитета, а также в те же два раза повысить антиоксидантные свойства крови. Также она производит полную дезинфекцию человека, - рассказал управляющий компании - производителя капсулы Евгений Попов.

Болезнь обезвреживает ультрафиолет в сочетании с воздушно-озоновой смесью, действуя в 3000 раз быстрее хлора. Кабины ставят на входе в помещение или общественное пространство. Они уже использовались на фестивале в Хорватии, итог - ни одного заболевания COVID-19. Кстати, в Ульяновске кабина уже установлена на стадионе "Труд".

- Мы будем оказывать содействие в регистрации этого изделия в Росздравнадзоре, чтобы появилась возможность более активно поставлять его в регионы, - сообщил Денис Мантуров после того, как сам побывал в капсуле.

Подготовил Алексей Юхтанов, Ульяновск