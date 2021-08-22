Пензенские оборонные предприятия на четверть увеличили производство мирной продукции за последние два года. К 2025 году она должна составлять до 30 процентов от общего объема производства, а еще через 10 лет - 50 процентов. Военные заводы не скрывают, что загружены заказами, но это не отменяет планов по увеличению выпуска гражданской продукции.

Один из крупных местных исполнителей гособоронзаказа - "Радиозавод" помимо спецтехники для армии выпускает сельхозтехнику - сеялки и сушильные шкафы для дачников.

- В 2019 году мы выпустили продукции на 7,2 миллиарда рублей, в 2020-м - на 11,5 миллиарда. Гражданской продукцией приросли на 10 процентов, в денежном выражении ее объем составил 928 миллионов рублей. Чтобы увеличить объемы до 1,2 миллиарда рублей на заводе реализуют два инвестпроекта по расширению ассортимента, - рассказал директор "Радиозавода" Олег Ратников. - Сегодня мы занимаем около 15 процентов рынка, видим растущий спрос и потенциал для развития.

Модернизация и расширение производства стали возможны благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности . Общий бюджет проекта составляет 263,5 миллиона рублей, из них 210 миллионов будут предоставлены в виде льготного займа.

Другой оборонный завод организовал дочернее предприятие, которое выпускает линейку бытовой техники - варочные панели, духовые шкафы, кухонные плиты, водонагреватели, вытяжки. В планах освоить уличные обогреватели для ресторанов и выносные грили. За последние пять лет объем гражданской продукции вырос до 1,5 миллиарда рублей. Три месяца в прошлом году предприятие не работало, но удержало производство на уровне 2019 года. Во многом помогло участие в нацпроекте по повышению производительности труда. Издержки снизились на 67 процентов. На склад цеха не работают. У завода 250 дилеров по России и в пяти странах СНГ.

Во время пандемии, когда крупные промышленные центры России старались удержать производство и к концу года выйти хотя бы "в ноль", Пензенская область вышла в лидеры по темпам роста индекса промышленного производства в Поволжье и оказалась на девятом месте по России.

Прирост этого показателя составил 107 процентов к предыдущему году. На сегодня доля гражданской продукции, выпускаемой пензенскими оборонщиками, составляет 24 процента.

Не секрет, что развивать экспорт "мирной" продукции намного сложнее, чем военной. Многие зарубежные партнеры предпочитают не закупать нашу "мирную" технику, а создавать совместные предприятия, чтобы освободиться от экспортных пошлин. В результате российская бытовая техника не может конкурировать по цене с той, что выпускается за рубежом, хотя иностранные потребители довольны ее качеством.