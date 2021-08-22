В Ижевске обрушился балкон жилого дома

В Ижевске произошло обрушение балкона на девятнадцатом этаже жилого дома. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.

ЧП произошло около пяти часов вечера. Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как из-под обломков успевают выскочить люди. Женщина травм не получила, а вот ее сыну, мальчику семи лет, понадобилась медицинская помощь.

В больницы также обратились еще двое жителей этой многоэтажки, рассказал "РГ" старший по дому Сергей Гроздов. В момент падения конструкции он находился у соседнего подъезда. По словам Гроздова, упало ограждение технического этажа - кирпичная кладка не выдержала сильного вера. Высотку построили пять лет назад, и 30 июля у нее закончился гарантийный срок.