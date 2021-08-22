Путин поздравил жителей Коми со столетием республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Коми со столетним юбилеем республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное - трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур", - говорится в телеграмме президента.

Путин также отметил, что регион сегодня обладает хорошим потенциалом для развития. Президент пожелал жителям республики "новых достижений, благополучия и всего самого доброго".