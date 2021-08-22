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22.08.2021 12:27
Рубрика: Общество

В Ленобласти День флага отметят мотопробегом и городским квестом

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Во всех районах Ленинградской области сегодня, 22 августа, пройдут концерты, флешмобы и спортивные состязания в честь Дня флага России, а волонтеры раздадут гостям праздника ленточки в цветах триколора.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщили в правительстве Ленобласти, большой праздник состоится в Старой Ладоге - первой столице Руси. В Бокситогорске запланированы фестиваль и спортивными состязаниями по гиревому спорту, волейболу, дартсу и стритболу. Во Всеволожске пройдет концерт "Гордо реет флаг России", а в Гатчине - городской квест, посвященный триколору. Жителей Волосово поздравят участники губернаторского молодежного трудового отряда "Авангард" и местные артисты. В Лодейном Поле после шествия всех приглашают на концерт. В Киришах устроят "День добрых дел", а государственные флаги провезут по улицам города мотоциклисты. В Сланцах состяится патриотическая акция "Российский триколор", а на стадионе "Шахтер" пройдет товарищеский матч "Динамо - "ФОК "Сланцы".

В Кингисеппе - особенный праздник, потому что здесь День флага совпадает с Днем города. После торжественного шествия жителей и гостей города ждет концерт. Для посещения также открыты игровая зона и ремесленные ряды.

Во многих муниципальных образованиях в этот день в торжественной обстановке будут вручать паспорта 14-летним жителям.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область 22 августа - День Государственного флага России

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