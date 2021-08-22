День флага в регионах СЗФО отметили историческим квизом и флешмобами

Новости

Захарова указала на отсутствие флага ЕС на конференции Меркель и Зеленского 20:37
Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками 20:13
Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь 19:17
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам 18:56
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах 18:19
"Локомотив" обыграл "Краснодар" благодаря дублю Смолова 18:12
В России зарегистрируют швейцарский препарат для лечения COVID-19 18:04
В Ижевске обрушился балкон жилого дома 18:01
В Подмосковье ликвидирован пожар в ТЦ 17:55
Глава МИД Норвегии опровергла заявление о разрыве отношений с Россией 17:45
Стали известны новые подробности взрыва гранаты в Москве 17:28
Все атомные станции России застрахуют на 2 триллиона рублей 17:28
В Мытищах загорелся ТЦ 4Daily 17:25
Путин отметил важность исторической памяти для будущего народов 17:11
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2" 17:07
Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри 16:52
Названы популярные направления для путешествий по России осенью 16:38
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины 16:37
Президент Болгарии призвал политиков не испытывать терпение граждан 16:11
Путин предостерег от превращения людей в роботов 15:58
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье 15:52
Путин заявил о восстановлении докризисного уровня экономики 15:51
Диетолог рассказала, как снизить холестерин без лекарств 15:50
Путин откроет форум "Армия-2021" и примет участие в сессии ОДКБ 15:44
Путин оценил предложение ввести мораторий на плановые проверки бизнеса 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
22.08.2021 19:20
Рубрика: Общество

День флага в регионах СЗФО отметили историческим квизом и флешмобами

Текст: Алексей Михайлов
В Мурманской области День государственного флага России отметили танцевальным флешмобом на берегу Баренцева моря. Он прошел во время VI международного фестиваля "Териберка".
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Добровольцы проекта "Чистая Арктика" вышли с шарами цветов российского триколора на центральную площадку, к ним присоединились гости фестиваля. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Ленобласти День флага отметят мотопробегом и городским квестом

- Для нас это возможность еще раз напомнить, что большая часть Арктики принадлежит России, и эта наша зона ответственности. Только от нас зависит, насколько чистой и привлекательной для туристов будет эта северная земля, - заявили организаторы флешмоба.

Также 22 августа в Заполярье состоялась квиз-игра "Знаю Россию" в онлайн-формате. Участникам были предложены интеллектуальные вопросы, связанные с историей, значением государственного флага и других символов. Принять участие в квизе мог любой желающий, зарегистрированный в сообществе "Привет, Россия!" в социальной сети "ВКонтакте".

А ранее Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества совместно с Домом Дружбы региона провели онлайн-флешмоб "Цвета Российского Флага": более 40 человек прислали свои фотографии в белой, синей и красной одежде. 22 августа коллаж из фотографий участников опубликован в группах Центра народов Севера и Дома дружбы Мурманской области в "ВКонтакте".

В Великом Новгороде области активисты ОНФ организовали серию праздничных акций. Триколор площадью 25 квадратных метров был развернут в бывшей резиденции древнерусских князей на Рюриковом городище и в Новгородском кремле.
Путин назвал флаг и гимн моральным основанием государственности России

В честь праздника в муниципалитетах Псковской области жителям раздавали триколорные ленты. С 16 по 22 августа управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона проводило онлайн-фотоконкурс "Моя страна - Моя гордость". На сайте областной универсальной научной библиотеки с 20 августа проводится виртуальная выставка "Гордо реет стяг державный": вглядываясь в скрижали истории". Городской культурный центр Пскова провел праздничный концерт "Флаг наш Российский, овеянный славой и творческую онлайн-эстафету "Под флагом единым".

В Архангельской области состоялись патриотический флешмоб и велопробег. На площади Мира в Архангельске активисты патриотических объединений, представители общественных организаций и горожане развернули 50-метровый триколор. У стен Новодвинской крепости состоялась торжественная церемония вступления в "Юнармию".

В Петрозаводске мастер спорта и многократная чемпионка страны и мира по всестилевому карате Виктория Вовк провела на Онежской набережной зарядку для всех желающих. Кроме зарядки, жители города приняли участие в забеге на один километр.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Новгородская область Великий Новгород СЗФО Псковская область Псков СЗФО Карелия Петрозаводск 22 августа - День Государственного флага России

Главное сегодня

В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2"
Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье
Кличко не пустили встречать Меркель
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете