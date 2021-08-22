День флага в регионах СЗФО отметили историческим квизом и флешмобами

В Мурманской области День государственного флага России отметили танцевальным флешмобом на берегу Баренцева моря. Он прошел во время VI международного фестиваля "Териберка".

Добровольцы проекта "Чистая Арктика" вышли с шарами цветов российского триколора на центральную площадку, к ним присоединились гости фестиваля. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Для нас это возможность еще раз напомнить, что большая часть Арктики принадлежит России, и эта наша зона ответственности. Только от нас зависит, насколько чистой и привлекательной для туристов будет эта северная земля, - заявили организаторы флешмоба.

Также 22 августа в Заполярье состоялась квиз-игра "Знаю Россию" в онлайн-формате. Участникам были предложены интеллектуальные вопросы, связанные с историей, значением государственного флага и других символов. Принять участие в квизе мог любой желающий, зарегистрированный в сообществе "Привет, Россия!" в социальной сети "ВКонтакте".

А ранее Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества совместно с Домом Дружбы региона провели онлайн-флешмоб "Цвета Российского Флага": более 40 человек прислали свои фотографии в белой, синей и красной одежде. 22 августа коллаж из фотографий участников опубликован в группах Центра народов Севера и Дома дружбы Мурманской области в "ВКонтакте".

В Великом Новгороде области активисты ОНФ организовали серию праздничных акций. Триколор площадью 25 квадратных метров был развернут в бывшей резиденции древнерусских князей на Рюриковом городище и в Новгородском кремле.

В честь праздника в муниципалитетах Псковской области жителям раздавали триколорные ленты. С 16 по 22 августа управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона проводило онлайн-фотоконкурс "Моя страна - Моя гордость". На сайте областной универсальной научной библиотеки с 20 августа проводится виртуальная выставка "Гордо реет стяг державный": вглядываясь в скрижали истории". Городской культурный центр Пскова провел праздничный концерт "Флаг наш Российский, овеянный славой и творческую онлайн-эстафету "Под флагом единым".

В Архангельской области состоялись патриотический флешмоб и велопробег. На площади Мира в Архангельске активисты патриотических объединений, представители общественных организаций и горожане развернули 50-метровый триколор. У стен Новодвинской крепости состоялась торжественная церемония вступления в "Юнармию".

В Петрозаводске мастер спорта и многократная чемпионка страны и мира по всестилевому карате Виктория Вовк провела на Онежской набережной зарядку для всех желающих. Кроме зарядки, жители города приняли участие в забеге на один километр.