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22.08.2021 12:30
Рубрика: Общество

Фестиваль русского зарубежья начнется во Владивостоке, а завершится в Севастополе

Текст: Елена Новоселова
Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" начнется во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Выставки, концерты, спектакли и фильмы, посвященные истории и судьбам наших выдающихся соотечественников, увидят жители пяти городов России. Кроме Владивостока и Севастополя, культурная программа ждет Омск, Пермь и Екатеринбург.
Фото: Александр Сенцов/ТАСС Фото: Александр Сенцов/ТАСС
Фото: Александр Сенцов/ТАСС

"География русской эмиграции, прежде всего, первой волны в начале XX века, обширна и охватывает многие страны мира. Мы начинаем свой фестиваль с Дальнего Востока, откуда массово уезжали наши соотечественники, и тем самым на карте появлялись Русский Харбин и Русский Шанхай, - рассказывает Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья. - Далее мы постепенно продвигаемся на запад, делая остановки в значимых для русского зарубежья городах нашей страны, финальный город среди которых - Севастополь, южная точка русского исхода".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Тех, кто любит и чтит историю и культуру своей страны, ожидает бесплатная и интересная программа. Так во Владивостоке большинство событий фестиваля пройдет на площадках Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. "Программа построена как вокруг людей, служивших городу и отдавших большую часть жизни Дальнему Востоку, так и деятелей культуры, чья связь с городом стала ярким эпизодом их биографии. Например, звезда мирового кинематографа Юл Бриннер и эстрадный кумир первой половины XX века Александр Вертинский", - говорит директор музея Виктор Шалай.

Во время фестиваля откроется выставка фотографий выдающихся представителей русского зарубежья 20-30-х годов XX века фотохудожника Петра Шумова. Его уличная выставка "Русское зарубежье: города и лица", подготовленная совместно с Домом русского зарубежья им. А. Солженицына, станет общим связующим звеном для всех пяти городов фестиваля. Другая владивостокская экспозиция будет посвящена артисту балета Рудольфу Нурееву.

По словам Елены Чернышковой, фестиваль продлится всю осень и станет ежегодной осенней традицией.

Справка "РГ"

В 2020 году Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына исполнилось 25 лет. За четверть века из-за рубежа в Россию были возвращены десятки тысяч музейных предметов, сотни тысяч архивных документов, книг и журналов. Из маленькой библиотеки Дом стал признанным в мире центром по работе с наследием русского зарубежья, мостом, соединяющим Россию с зарубежной диаспорой. В 2019 году к библиотеке и архиву добавилась музейная экспозиция, открылся первый в мире Музей русского зарубежья.

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева - старейший и самый большой музей на Дальнем Востоке. В 2020 году музей отметил 130 юбилей со дня создания. Музей носит имя Владимира Клавдиевича Арсеньева, выдающегося ученого и путешественника.

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