Глава Крыма похвалил Зеленского за оплату коммунальных платежей

Президент Украины Владимир Зеленский исправно платит за свою недвижимость на полуострове Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, назвав политика дисциплинированным и выразив ему благодарность.

"Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - сказал руководитель российского региона в эфире телеканала "Россия 24". Были озвучены и конкретные цифры: шесть тысяч рублей в месяц - за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в 2013 году жена Зеленского Елена купила квартиру в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. Аксенов подтвердил информацию, что у лидера Украины есть квартира в Крыму. "Она нужна ему на случай, если придется бежать из страны, но мы его выдадим, без сомнений", - пошутил глава региона.