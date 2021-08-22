Реабилитолог рассказал, как восстановиться после COVID-19

Большинство пациентов с коронавирусной инфекцией, к счастью, выздоравливает, но очень многие не знают, на что нужно обратить внимание после перенесенной болезни и как быстрее придти в норму.

Специалист кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и ЛФК Ростовского государственного медицинского университета, член европейской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков ответил на вопросы "РГ".

- Когда можно считать, что человек полностью выздоровел?

Леонид Дьяков: После того, как все симптомы исчезли, получены нормальные показатели анализов. И когда человек чувствует, что может вернуться к обычной жизни, выполнять свои обязанности, и его ничего при этом не ограничивает: нет ни одышки, ни сердцебиения, ни других подозрительных явлений.

Если что-то беспокоит после выписки из стационара или выхода с больничного, нужно обратиться к врачу. Каждый страдает по-своему. Последствия для здоровья могут быть разными, поэтому и комплекс обследований должен быть у каждого свой.

- Какие анализы нужно сдать, какие органы проверить?

Леонид Дьяков: В течение года после выписки хорошо бы сделать КТ легких. Не надо бояться дозы облучения - современные аппараты практически безвредны. Только при компьютерной томографии можно выявить осложнения. Она поможет выявить участки легких, которые поражены. И тогда своевременно можно запустить механизмы компенсации. Но все-таки лучше, чтобы это решал врач в конкретной ситуации, которая складывается у пациента. Если ничего не беспокоит, нет никаких болей, одышки нет смысла делать какие-то исследования.

Также после выписки советую в течение года сделать ЭКГ и анализ мочи, общий анализ крови с обнаружением формулы лейкоцитов, определение относительного и абсолютного числа лимфоцитов. Провести обследование на гликопротеины, которые вырабатываются в печени и указывают на степень воспаления либо некроз тканей. А еще - исследовать сыворотку крови на изменение концентрации иммуноглобулинов. Они позволяют установить общий иммунный статус организма и определить, какое лечение необходимо.

Важный показатель работы дыхательной системы - функцию внешнего дыхания - можно исследовать с помощью спирометрии. Это простая манипуляция, ее проводит пульмонолог. А в домашней практике можно использовать портативный пульсоксиметр. Миниатюрный прибор определит насыщаемость крови кислородом. За этим показателем следует наблюдать также в течение года, это должно войти в привычку как измерение давления с помощью тонометра.

- Что предпринять в случае отклонения от нормы в результатах анализов?

Леонид Дьяков: В случае отклонений от нормы - в анализах, на КТ, УЗИ - лучше обсудить это с специалистом. Некоторые отклонения допустимы. Восстанавливаться лучше под контролем терапевта.

- Люди, тяжело переболевшие COVID-19, рассказывают о поражении части легкого, иногда до 40 процентов. Восстанавливаются ли орган и что для этого нужно делать?

Леонид Дьяков: На самом деле легочная ткань хорошо компенсируется. Даже альвеолы восстанавливаются. Природа подстраховала человека на этот случай, недаром легкие - это парный орган, и человек может жить без проблем и с одним легким. Конечно, все очень индивидуально и зависит от множества факторов. Чем меньше процент поражения, тем лучше и быстрее идет процесс.

Но к сожалению, легкие не единственный орган, который страдает от вируса. Одно из самых распространенных осложнений "ковида" - миокардит, воспаление сердечной мышцы. Оно особенно опасно тем, что может развиться не сразу, а спустя время. Вирус поражает эндотелий, внутреннюю "выстилку" сосудов, а сосуды проходят по всему телу. Одно из самых уязвимых мест - миокард. По этой же причине могут страдать почки. Ведь они представляют собой клубок сосудов. Если вирус поражает их, то неизбежны проблемы.

- Сколько может длиться период восстановления?

Леонид Дьяков: Реабилитация займет достаточно длительный период, особенно если пришлось прибегнуть к помощи ИВЛ. Старая советская система восстановления отводила на лечение обычной пневмонии три месяца, и этот период обязательно включал в себя санаторно-курортное лечение.

Это был крайне важный этап. Раньше, еще до революции, больные ездили "на воды" и дышать воздухом. Кое-где еще сохранились курортологические технологии, климатолечение. Целебен сухой морской, хвойный воздух. Это Крым, Геленджик.

Обычно после сезонных ОРВИ организм восстанавливается за одну-две недели, в зависимости от тяжести заболевания. Восстановление после коронавирусной инфекции в среднем занимает от одного до 2,5 месяца. Возникающие осложнения и общее ухудшение самочувствия после COVID-19 называют синдромом постковидного типа.

- Говорят, коронавирус - звонок пересмотреть свою жизнь. Что нужно изменить в жизни?

Леонид Дьяков: Конечно, любая болезнь повод остановиться, осмотреться, проанализирвать свою жизнь. Малоактивный образ жизни, вредные привычки и неправильный психологический настрой приводят к болезням - это ни для кого не секрет.

- Как правильно питаться после перенесенной болезни? Нужно ли пить витамины, какие и как долго?

Леонид Дьяков: Хорошо бы три-четыре раза в день. И чтобы в меню были свежие фрукты и овощи. Хотя бы пару раз в неделю белок - рыбные, мясные блюда. При тяжелом течении болезни в организме происходит существенная утрата протеинов белка. Очень важны в период восстановления жиры, входящие в состав сурфактанта, вещества, препятствующего слипанию легочных альвеол. Это должны быть жиры натурального происхождения (не пальмовое масло) - сливочное, подсолнечное, оливковое масла.

И, конечно, витамины. Большие дозы человек получает уже во время курса лечения. Но и после выписки желательно принимать поливитамины с микроэлементами в течение трех месяцев после клинического выздоровления.

- Витамины также как при болезни: витамин С в лошадиной дозе 1000 мг? Витамин Д?

Леонид Дьяков: Нет, уже скорее профилактические дозы в готовых пилюлях. Есть неплохие комплексы. Все это нужно обсуждать с врачом, который знает пациента.

- Нужно ли добиваться курса по реабилитационной программе или лучше отправиться в лес, на дачу либо на Минводы и просто гулять там?

Леонид Дьяков: При нашем высоком ритме жизни, стрессах пару раз в год нужно уходить от привычной жизни, уезжать из города, чтобы подышать свежим воздухом у реки, в лесу, в горах или у моря.

Большинству переболевших реабилитационная программа не нужна. Только если есть осложнения в тяжелой форме. Это обсуждается с лечащим врачом, терапевтом поликлиники, который поможет оформить санаторно-курортное лечение.

- Какие упражнения помогут выздоравливающим?

Леонид Дьяков: Упражнения также подбираются индивидуально. Универсальное упражнение, которое я рекомендую, - это ходьба.

Если не ходил до болезни, а тут вдруг начал, нужно следить за пульсом и нагрузкой.

Городским жителям непривычно много гулять, но для восстановления это необходимость. Родственники могут составить компанию, организовать двух-трехчасовую прогулку с лечебной целью. Подходить к этому нужно строго индивидуально, для кого-то это просто медленная ходьба. Хороший реабилитирующий эффект у плавания: здесь, помимо пользы дыхательных упражнений, в процесс восстановления включаются уже и мышцы, поддерживающие легкие. Но плавание должно быть плаванием, а не намоканием в бассейне.

- Как восстановить психоэмоциональный баланс?

Леонид Дьяков: Самая больная тема - психоэмоциональный баланс. Каждому пациенту, побывавшему в стационаре, необходима помощь. У кого-то тяжело переболели родственники, кто-то видел, как рядом умирали люди в ковид-госпиталях - больной испытал колоссальный стресс. Возможно, потребуется помощь психолога, он определит, нуждается ли пациент в более серьезной помощи. К примеру, наш центр занимается не только физической, но и психологической реабилитацией.

- Чего нельзя делать после коронавируса?

Леонид Дьяков: Принимать алкоголь, курить, брать на себя чрезмерные физические нагрузки. Это не только препятствуют укреплению иммунитета, но приводит к ухудшению состояния. Нельзя переохлаждаться, пренебрегать правильным питанием, недосыпать.

Противопоказаны усиленные кардиоупражнения. А еще нельзя отказываться от реабилитации при тяжелых последствиях перенесенного заболевания, сопровождаемых одышкой.