В Ростовской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП

На муниципальной автодороге Сальск - Гигант В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и автомобиля Lada Granta.

"В результате столкновения есть погибшие", - говорится в информации регионального МЧС.

Как сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона, в результате лобового столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе двое детей.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться из машины женщине, она была госпитализирована.

Погибшие - водитель Lada и три его пассажира, в том числе двое детей, а также водитель грузовика.