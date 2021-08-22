В Ростовской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП

На муниципальной автодороге Сальск - Гигант В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и автомобиля Lada Granta.
"В результате столкновения есть погибшие", - говорится в информации регионального МЧС.
Как сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона, в результате лобового столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе двое детей.
Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться из машины женщине, она была госпитализирована.
Погибшие - водитель Lada и три его пассажира, в том числе двое детей, а также водитель грузовика.