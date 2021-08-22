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22.08.2021 23:15
Рубрика: Общество

Вильфанд: Дальний Восток и юг страны ждут ливни и шквалистый ветер

Текст: Евгения Думанская
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ряду российских регионов в ближайшие дни грозит непогода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Опасные погодные явления, ливневые дожди и ветер до 24 метров в секунду ждут Краснодарский край, включая Сочи, но самая плохая погода будет в Волгоградской области, где ожидается ветер до 27 м/с.

"Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии", - сообщил синоптик. Сильные дожди, которые поспособствуют подъему уровня воды в Амуре, ждут юг ДФО - Бурятию, Амурскую область, южную часть Хабаровского края и Якутии. К середине недели, как рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС, непогода доберется до Приморского края.

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