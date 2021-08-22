Промсвязьбанк представит второй рейтинг проектов диверсификации на форуме "Армия-2021"

Завтра, 24 августа, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" состоится официальная презентация второго рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", организованного компанией Промсвязьбанк и негосударственным институтом развития "Иннопрактика".

Рейтинг покажет уровень диверсификации компаний оборонно-промышленного комплекса, их готовность перехода на выпуск продукции гражданского назначения. В рамках рейтинга разработаны практические предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост производства и реализации такой продукции.

"Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции, - отметил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский. - Результаты исследования дают ориентиры при разработке новых мер поддержки предприятий в проектах диверсификации. В 2020 году мы организовали первое в России масштабное исследование уровня диверсификации, изучили практические кейсы реализации проектов более чем 350 компаний, а в дальнейшем будем проводить это исследование ежегодно в плотном взаимодействии с экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития".

В ходе второго рейтинга была проанализирована работа российских организаций оборонно-промышленного комплекса - в исследовании приняли участие более 650 организаций ОПК.

Методика рейтинга включает не только долю продукции гражданского назначения в выручке, но также и инвестиционную активность компаний. В частности, оценивается уровень инвестиций, их динамика и источники, конкурентоспособность продукции и эффективность производства, в том числе каналы сбыта и маржинальность. Также важным критерием является корпоративное управление - учитывается наличие стратегии, уровень ответственных за диверсификацию. Методика составлена таким образом, что позволяет войти в список лидеров не только предприятиям с непосредственно высокой долей гражданской продукции в выручке, но и тем предприятиям, которые активно инвестируют в производство и создают задел для будущего роста.

Диверсификация высокотехнологичных предприятий ОПК является одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации

Рейтинг будет интересен не только предприятиям ОПК в качестве своеобразного барометра успеха на пути диверсификации производства. Для финансового сектора рейтинг может стать источником новых проектов финансирования, органам государственной власти поможет оценить эффективность государственной поддержки и внедрения новых инструментов.

По словам организаторов рейтинга, около трети предприятий уже смогли комплексно организовать производство гражданской продукции. Остальным компаниям этот путь только предстоит преодолеть - не все еще вкладывают средства в развитие новых гражданских мощностей, не работают с коммерческими компаниями или работают не слишком активно. Примерно у 15% предприятий ОПК пока еще нет в штате руководителя, ответственного за выпуск продукции гражданского назначения, а у 40% предприятий должность такого сотрудника имеет не ключевой уровень.

Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка промышленности и предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции

Приоткрывая завесу итогов второго рейтинга, стоит отметить, что ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Так, результаты показали, что число компаний, увеличивших выручку от реализации продукции гражданского назначения среднегодовыми темпами выше 5% в год, увеличилось с 50% до 54%. Это отразилось на росте доли организаций ОПК, где диверсификация находится на среднем уровне (доля выручки от гражданской продукции составляет от 10% до 30%).

В направлении реализации продукции гражданского назначения также произошли позитивные изменения. С 52% до 64% выросла доля компаний, которые в качестве ключевого потребителя называют коммерческие организации и население. Вместе с экспортом это один из самых конкурентных рынков на сегодняшний день.

По сравнению с первым рейтингом улучшилась ситуация и с инвестиционной активностью. С 31% до 38% выросла доля компаний ОПК, которые наращивают инвестиции в производство гражданской продукции среднегодовыми темпами выше 5% в год. А около 20% предприятий показывают динамику свыше 20% в год.

Увеличение доли компаний, наращивающих инвестиции, позитивно отразилось на инвестиционной активности организаций ОПК в целом. Так, за год с 28% до 33% выросло число компаний ОПК, которые направляли на развитие выпуска продукции гражданского назначения сумму эквивалентную более 5% выручки от гражданского направления, из них 18% направляют более 10% выручки на инвестиции.

Диверсификация высокотехнологичных оборонно-промышленных предприятий является одним из приоритетных направлений политики РФ. В ближайшие годы предприятия ОПК должны существенно увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения. Так, доля выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030 году - 50%. Задача непростая, поэтому требует усилий со стороны разных отраслей нашей экономики, в том числе со стороны банковского сектора. ПСБ одним из первых подключился к решению этой непростой задачи.

В тему

Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. ПСБ создал профильное подразделение по работе с проектами диверсификации, разработал специальные финансовые инструменты, программы поддержки и обучающие мероприятия, ежегодно проводит первое в России масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК "Лидерство на гражданских рынках" и запустил интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства.