Россия сохраняет за собой второе место по поставкам военной продукции после США.

Объем поставок продукции российской оборонки за рубеж в 2020 году составил около 13 миллиардов долларов. Портфель экспортных заказов РФ на вооружение и военную технику составляет 55 миллиардов долларов. Он продолжает оставаться стабильным, несмотря на западные санкции и ситуацию с коронавирусом.

Традиционно крупнейшими покупателями российского оружия и техники остаются Китай, Индия, Египет и Алжир. Сейчас в первую пятерку покупателей активно стучится Турция, которой был поставлены комплексы ПВО С-400.

В первую очередь интерес у наших партнеров вызывает продукция российской оборонки, которая подтвердила свою высокую надежность и эффективность в реальных боевых действиях против международных террористических группировок в Сирии.

Это относится к широкому перечню образцов вооружения, начиная со стрелкового оружия и заканчивая авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, ударными ракетными комплексами, военно-морской техникой и другими видами вооружения и военной техники.

Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих такое вооружение, загружены на годы вперед. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, курирующего сферу военно-технического сотрудничества, отмечается интерес многих стран к приобретению современных средств ПВО, которые позволяют чувствовать себя в большей безопасности от "демократии, прилетающей, как правило, на крыльях бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов".

По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году

И этот интерес закономерен. Отразить массированное применение ударной авиации, беспилотников и крылатых ракет в состоянии только вооруженные силы стран, имеющие грамотно построенную и современную систему ПВО.

"Многие наши партнеры, понимая жизненную необходимость в выстраивании своей системы ПВО, планируют закупить, а некоторые уже приобрели российские комплексы, успешно проверенные в реальных боевых условиях", - подчеркнул Фомин. Кроме того, Россия продолжает знакомить партнеров с опытом боевого применения различных образцов техники, как правило, организовывая их демонстрационные показы.

Например, зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь" сейчас является одним из самых популярных комплексов ПВО в мире. В Сирии он продемонстрировал выдающиеся боевые качества, и спрос на него резко вырос. Сейчас у России больше десятка обращений на поставку "Панцирей", ведутся активные переговоры о его поставках. Интерес проявляют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Конечно, пандемия ослабила мировую экономику, ударив бумерангом и по объемам поставок вооружений. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5 процентов по сравнению с 2019 годом. Среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России по военно-техническому сотрудничеству. По словам Фомина, "ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения - на 4 процента".

Россия уже почувствовала на себе эту ситуацию. Так, в 2020 году перенесены сроки поставок продукции военного назначения нескольким иностранным заказчикам. Кроме того, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, появились трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники. Приостановлен на неопределенное время прием иностранных специалистов на обучение в Россию и оказание услуг по их обучению за рубежом.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год был выполнен. Даже несмотря на распространение коронавируса, Россия не только не растеряла своих основных партнеров, но и пытается расширить рынки сбыта военной продукции.

По словам Фомина, сейчас Африка и Ближний Восток являются самыми проблемными регионами в мире с точки зрения обеспечения своей внутренней и внешней безопасности и в то же время самыми перспективными регионами для налаживания разнопланового сотрудничества. Число государств в этих регионах, которые готовы развивать сотрудничество с Россией в военной и военно-технической областях, продолжает расти.

"Взаимодействие с нашими друзьями мы организуем не с позиции силы, мы не угрожаем им санкциями и отказом от финансовых и экономических проектов. Другими словами - сотрудничество посредством шантажа для нас - неприемлемо. Россия выстраивает взаимоотношения с партнерами на равноправных условиях. И такие подходы наиболее популярны сегодня", - подчеркнул замминистра обороны.

Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнерами, то положительный пример здесь - Центрально-Африканская Республика. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре 2020 года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центрально-Африканской Республики.

По словам Фомина, в условиях соперничества основных мировых лидеров за военные и экономические рынки стран Африки и Ближнего Востока Россия и дальше будет прилагать усилия по расширению военного и военно-технического сотрудничества в этих регионах. Как позитивную тенденцию можно отметить тот факт, что с октября 2019 года портфель заказов африканских стран на российское оружие пополнился примерно на миллиард долларов.

Россия не ограничивается поставками за рубеж только классического вооружения. Планируется, что в течение 5-7 лет на мировом рынке будет представлено около 50 современных образцов российской продукции военного назначения. В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты предприятий, входящих в "Ростех": бронетехника на платформе "Армата", собираемая на предприятиях Уралвагонзавода, самолет 5-го поколения Су-57Э от Объединенной авиастроительной корпорации, вертолет корабельного базирования Ка-52К и модернизированный Ми-28НЭ холдинга "Вертолеты России". Среди продукции других компаний нельзя не упомянуть и ЗРС "Антей-4000" концерна ВКО "Алмаз-Антей".