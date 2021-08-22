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22.08.2021 21:00
Рубрика: Общество

Росстат подсчитал траты родителей на сборы в школу

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Собрать мальчика в первый класс на 4,5 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Так, форма для мальчика обойдется в 14,7 тысячи рублей, а для девочки - в 19,3 тысячи. На портфель с канцтоварами уйдет еще пять тысяч рублей. Такие подсчеты сделал Росстат.

Дороже всего отправить детей в школу в дальневосточных регионах. Например, на Чукотке для того чтобы купить все необходимое для мальчика, потребуется в среднем 26,8 тысячи рублей. Девочку дороже всего собирать в школу в Камчатском крае: 33,6 тысячи рублей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Собрать мальчика в школу дешевле всего в Орловской области: купить форму и канцтовары в регионе можно за 14,9 тысячи рублей. Самые доступные цены на товары для первоклассниц в Омской области: подготовиться к сентябрю получится за 19,4 тысячи.

"Детская одежда сопоставима по стоимости со взрослой, ведь ее производство не дотируется, как было раньше. Одежда для детей имеет сложную систему подтверждения соответствия обязательным требованиям по безопасности - от госрегистрации до сертификации и только в специально аккредитованной лаборатории. Спецтребования не только к конструкции, но и к ткани, фурнитуре и нитям. Отсюда и стоимость", - говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Владелица швейного производства Ольга Косец добавляет, что в России практически не производится сырье, ткань и фурнитура для детской одежды. "Это мы вынуждены закупать в Китае или Турции. Закупки зависят от курса доллара и цены доставки. За последний год закупочная стоимость возросла более чем на 20%. Сэкономить можно при покупке детских товаров в интернет-магазинах", - добавила Косец.

Общество Образование Правительство Минэкономразвития Росстат

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