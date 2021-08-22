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22.08.2021 18:19
Рубрика: Общество

Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах

Текст: Евгения Думанская
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Температурные рекорды, которые с середины недели наблюдаются в Поволжье, на Урале и части Западной Сибири, будут отступать постепенно, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Рекордная жара наблюдается в Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Чебоксарах, Перми, Красноуфимске, Уфе, Самаре и Ульяновске.

"То есть это достаточно большой регион, охватывающий миллионы квадратных километров, и температура здесь превышает рекордную иногда на три-четыре градуса", - говорит Шувалов.

Согласно прогнозам, "долгожданное" понижение температуры в этих регионах ожидается, но оно будет идти постепенно. Так, уже в начале недели температура снизится в Казани, потов в Перми, к среде похолодание придет в Екатеринбург, а Тюмень, Тобольск и Ханты-Мансийск будут во власти жаркой погоды примерно до выходных. Понижение температуры будет сопровождаться обильными осадками, а после прохождения фронта установится прохладная сухая погода.

В столичном регионе, как рассказал Шувалов в беседе с RT, до конца сентября температура воздуха днем ожидается в пределах 15-20 градусов. В Санкт-Петербурге будет холоднее - примерно 10-15 градусов, что даже немного ниже нормы.

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