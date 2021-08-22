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22.08.2021 18:46
Рубрика: В мире

Судьба СМИ на Украине незавидна

Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
За бравурной информационной завесой празднования 30-летия государственной независимости, президент Украины Зеленский решил добить независимую украинскую журналистику.
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

На последнем заседании Совета безопасности (СНБО) - совещательного органа, при Зеленском ставшим инструментом исполнения карательных и антиконституционных мер, были введены санкции против журналиста и политика Анатолия Шария, его сайтов и блогов в социальных сетях, супруги и тещи. Кроме них под санкции попали сетевое издание "Страна" вместе с главным редактором, и, параллельно, Национальный совет по телевидению и радиовещанию грозит отзывом лицензии телеканалу "Наш", последнему информационно-аналитическому СМИ, оставшемуся в украинском эфире после закрытия трех телеканалов, связанных с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

Фото: Laurent EMMANUEL / AFP
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Персональные санкции предполагают арест активов, прекращение работы связанных предприятий и юридических лиц, и, естественно, блокировку СМИ на территории Украины. Причем сайт strana.ua - один из трех самых посещаемых украинских информационных порталов, был отключен местными провайдерами, не дожидаясь итогового брифинга секретаря СНБО Андрея Данилова.

На практике, санкции оказались не столь болезненными для "Страны", которая еще со времен конфликта с президентом Порошенко держит свои серверы в одной из европейских стран, где, рядом с фактическим хозяином СМИ, проживает и редактор Игорь Гужва. Поэтому портал после короткой задержки возобновил работу, сменив домен верхнего уровня. Также не в силах СНБО заблокировать Анатолия Шария в Youtube, Telegram и на прочих, не зависящих от прихотей Зеленского платформах. Но, как уже пишут в telegram-каналах, связанных с офисом президента Украины (ОПУ), он хочет лично обсудить возможность блокировки Шария с руководством Google в ходе грядущего визита в США.

У этой истории есть и второе дно, этического свойства. Дело в том, что в редакционной политике "Страны" с недавних пор наметился дрейф в сторону офиса Зеленского. Вскоре "Страна" активно включилась и в информационную кампанию против Анатолия Шария. Которая, как считает сам политик, проходила по сценарию и заказу ОПУ, и это пагубно сказалось на количестве читателей и подписчиков "Страны". При этом санкции Зеленский ввел на пике конфликта между ними, что можно трактовать, с одной стороны, как черную неблагодарность по отношению к "Стране" и ее хозяевам, а с другой, по версии Шария, как операцию прикрытия особо ценных сотрудников, работающих на раскол оппозиционного электората. Учитывая, что "Страна" санкции благополучно обошла, а Зеленский в своем неприятии Шария дотянулся даже до матери жены, и теперь грозит запретом его партии, получившей по итогам местным выборов фракции в 11 региональных советах, ответ на вопрос, кто для президента Украины больший конкурент, кажется очевидным.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Информационные войны, манипуляции и разжигание розни без малого 30 лет является сутью того, что на Украине называют "украинской журналистикой", олигархической или националистической, за редкими исключениями. Бесспорно, что сама профессия здесь остается опасной для жизни. Так, по данным Национального союза журналистов Украины, в 2020 году было совершено 74 нападения на сотрудников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью, то есть, раз в пять дней.

Речь о людях разных политических взглядов - сторонники украинской независимости и даже националисты страдают как и критики "майдана". Эти цифры, почти не меняющиеся со времен госпереворота - своего рода интегральный показатель беззакония, идеологического раскола и распада государственности, к которому за 30 лет независимости пришла Украина. Установленные, но разгуливающие на воле убийцы Олеся Бузины, Павла Шеремета, Андреа Роккелли, Анатолия Кляна, Игоря Корнелюка, Антона Волошина, Андрея Стенина и тысяч граждан Украины, лишь красноречивая иллюстрация к этому грустному празднику.

Ангела Меркель посетила Киев

Текст: Петр Лихоманов
В воскресенье федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетила с краткосрочным визитом Киев. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не изменили позицию Берлина по Минским соглашениям и "Северному потоку-2", но предварялись скандалами на местном уровне.
Ангела Меркель приехала к Владимиру Зеленскому с улыбкой, но потакать желаниям украинской стороны не стала. Фото: Reuters

Так, мэр Киева Виталий Кличко не был допущен охраной Зеленского в аэропорт на встречу высокой гостьи. Напомним, что Кличко - самый узнаваемый украинский политик в Германии, где он строил спортивную карьеру, промоутерский бизнес и имеет обширные политические связи. Причиной отказа стало наступление Зеленского на столичного мэра, которое, как предсказывают, грозит Кличко увольнением с одной из совмещаемых должностей - главы столичной госадминистрации.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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Вторым "недоразумением" стал отказ Меркель от возложения венков к "мемориалу небесной сотни", на котором настаивала принимающая сторона. Меркель почтила только Парк Вечной славы, и также напомнила Зеленскому о годовщине нападения Германии на Совесткий Союз в ходе брифинга.

Не содержал сенсаций и брифинг после переговоров. Зеленский по бумажке, как нерадивый ученик, прочитал заранее заготовленный текст про неприятие Украиной "Северного потока-2", а Меркель в ответном слове напомнила, что это коммерческий проект, в котором участвуют крупнейшие мировые компании, и он имеет общеевропейское значение. Также она напомнила, что Киеву за смирение обещаны 175 миллионов евро на "зеленую энергетику", и содействие в переговорах по окончанию в 2024 году действия соглашения о транзите российского газа с "Газпромом".

Также Меркель выразила огорчение из-за торможения мирного процесса по Донбассу, дипломатично не указав на его виновника, но пообещала способствовать очередной встрече в "нормандском формате". Наконец, прямо на брифинге она понизила представительство Германии на так называемой "крымской платформе": вместо главы МИД, озабоченного афганской проблематикой, в Киев прилетит министр энергетики, которому будет что обсудить на полях планируемого "шабаша" с коллегой из США.

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