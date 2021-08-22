Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) дало четыре часа на капитуляцию отрядам сопротивления в районе Панджшерского ущелья под руководством Ахмада Шаха Масуда-младшего и бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом сообщает 22 августа телеканал "Аль-Арабия".

Если по истечении указанного срока отряды сопротивления не сложат оружие, талибы угрожают начать операцию по захвату региона Панджшерского ущелья.

При этом "Талибан", сообщает телеканал "Аль-Джазира", также намерен начать переговоры с Шахом Масудом, который ранее заявил, что "мы готовы сформировать всеобъемлющее правительство путем переговоров с талибами, но недопустимо формирование в Афганистане правительства, основанного на экстремизме".

Отряды сопротивления талибам начали формироваться в считанные дни после входа талибов столицу. Они отбили район Панджшерского ущелья, стратегического пункта, позволяющего контролировать связь Кабула с севером Афганистана. Позднее к ним подошли порядка 10 тысяч военных из соединений, ранее находившихся под началом бежавшего маршала Абдул-Рашида Дустума, одного из лидеров афганских узбеков.