Талибы готовят операцию по захвату провинции Панджшер

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) готовят операцию по захвату северной афганской провинции Панджшер, которая отказалась признать власть талибов в Афганистане. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание движения) в соцсети.

"Сотни моджахедов "Исламского эмирата" направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем", - отмечается в заявлении талибов.

Ранее стало известно, что остатки подразделений национальной армии Афганистана, лояльные свергнутому правительству страны, сосредоточились в провинции Панджшер и готовятся дать отпор "Талибану". Лидером сопротивления выступает Ахмад Масуд - сын влиятельного в прошлом лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который был убит талибами в 2001 году.