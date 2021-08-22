Талибы осваивают попавшее в их руки новейшее американское вооружение

При захвате Афганистана боевики движения "Талибан" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") за считанные недели получили в свои руки все то, что американцы и их союзники по НАТО поставляли в Афганистан минувшие 20 лет - огромное количество новейших вооружений и материальных ценностей. К ужасу западных политиков оплаченное их же налогоплательщиками оружие на десятки миллиардов долларов теперь оказалось в совершенно исправном состоянии в руках у боевиков, еще более осложнив ситуацию с вопросами безопасности в регионе.

Отрицать очевидное невозможно - на выложенных в интернет видео по улицам Кабула, Кундуза, Кандагара и Герата на бронеавтомобилях "Humvee" разъезжают экипированные в натовскую униформу талибы. Сменив тюрбаны на кевларовые каски, а тапки на армейскую обувь, они теперь деятельно осваивают сданные им без боя богатые трофеи.

Среди них, по данным газеты "The Washington Post", оказались не только десятки тысяч штурмовых винтовок M-16 и М-4 (с 2003 года было США поставили в Афганистан более 600 тысяч единиц стрелкового оружия и десятки миллионов патронов к ним), но и бронетехника (десятки защищенных автомобилей MRAP), тактические беспилотники (не менее семи "ScanEagle"), вертолеты (не менее четырех UH-60 "Черный ястреб" и разведывательных MD-530), самолеты (как минимум один легкий штурмовик A-29 "Super Tucano"). А еще - артиллерия, минометы, средства связи, приборы ночного видения и масса другого спецоборудования, которое поставлялось павшему в одночасье правительству Афганистана.

Часть трофеев - стрелковое оружие и бронетранспортеры - уже во всю используется бойцами "Талибана". Более сложная техника, наподобие захваченных американских вертолетов и самолетов, пока стоит не приколе ввиду отсутствия у талибов подготовленных пилотов и специалистов по ее обслуживанию. Впрочем, полностью исключать возникновения у новых хозяев Афганистана собственных военно-воздушных сил нельзя - в середине 1990-х годов талибы научились эксплуатировать доставшиеся им в качестве трофеев советские истребители МИГ-21. Хотя захваченная современная американская авиатехника капризнее и сложнее в управлении, эксперты указывают, что теоретически талибы могут получить руководства по эксплуатации "Черных ястребов" через третьи страны, а необходимые запчасти - путем "канибализирования" части трофейных летательных аппаратов.

Сколько же всего летальных вооружений попало в руки талибов в Вашингтоне подсчитать не могут до сих пор, да и вряд ли когда-то это сделают - слишком уж неприглядная выходит картинка. "Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда пропал каждый элемент военного имущества, - пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. - Но точно изрядное количество попало в руки "Талибана".

По данным американского специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR), в обучение и оснащение афганских сил национальной безопасности США было вложено не менее 83 миллиардов долларов. Как оказалось, даже такие инвестиции не помогли разбежавшейся афганской армии, а главным выгодоприобретателям накопленных Кабулом военных ресурсов оказался "Талибан", пишет "Associated Press".

Унизительную для администрации президента-демократа Джо Байдена ситуацию теперь пытаются разыграть в собственных интересах политики-республиканцы. В письме к министру обороны США Ллойду Остину несколько сенаторов от республиканской партии заявили, что "пришли в ужас", увидев фотографии исламистов с американским оружием. Законодатели потребовали от Пентагона детального раскрытия информации по попавшему к талибам дорогостоящему вооружению.

В руки талибов попали поставленные из США артиллерия, минометы, бронетехника, тактические беспилотники, даже вертолеты и самолеты

Эта тема крайне чувствительная и потенциально политически опасная для Белого дома. Ведь речь здесь идет о вопросах национальной безопасности. Кто даст гарантию, что произведенное и поставленное США оружие не попадет в руки международных террористов, которые не используют его против американских граждан, как это случалось в Ираке, где американские вооружения, предназначавшиеся местным силовикам, в конечном итоге оказались в руках террористов ДАИШ (организация запрещена в РФ - прим. "РГ"). Проблема и в выкинутых на ветер деньгах рядовых налогоплательщиков. А они могут этого и не простить "поспешившей" с выводом войск из Афганистана администрации Байдена и "отыграться" на представителях демпартии в ходе предстоящих в следующем году промежуточных выборах в конгресс.

Скандал

На фоне хаоса с эвакуацией афганцев, сотрудничавших с НАТО, таблоид Bild узнал скандальную подробность. Еще в июне, когда буднесвер готовился к уходу из горячей точки, минобороны ФРГ "задействовало дополнительные транспортные мощности" для вывоза 22 тысяч литров алкоголя, оставшегося на немецких складах в Мазари-Шарифе. Это 65 тысяч банок пива и слабоалкогольного коктейля и 340 бутылок вина и немецкого игристого. "Конечно, таковы обстоятельства, но они показывают приоритеты Берлина в отношении афганцев, которые годами работали с Германией и рисковали жизнями - для федерального правительства они стоят меньше, чем банки с пивом", - пишет издание. А по данным Spiegel online, в смету по эвакуации включили лишь ближайших советников бундесвера из местных, а от остальных афганцев, участвовавших в программах развития, хотят откупиться премией - только бы они не претендовали на въезд в ФРГ.

Подготовила Екатерина Забродина

Тем временем

Пока движение "Талибан" (запрещено в РФ. - Ред.) выдерживает свои заявления и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен был в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования инклюзивных органов власти. Такую оценку озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече президента России с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье. Лавров отметил, что "21 августа уже начаты контакты талибов с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, с руководителем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой и даже там на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам - оттуда приходят сообщения, что и с ними налажены контакты".

Ранее один из лидеров сопротивления в районе Панджшерского ущелья Ахмад Шах Масуд-младший объявил о готовности сформировать инклюзивное правительство Афганистана вместе с талибами. По данным телеканала "Аль-Джазира", талибы намерены начать переговоры с Шахом Масудом. В то же время, как сообщил телеканал "Аль-Арабия", движение "Талибан" в воскресенье дало четыре часа на капитуляцию отрядам сопротивления в районе Панджшерского ущелья, пригрозив в противном случае начать операцию по захвату региона.

По данным агентства Reuters, талибы в ближайшие недели представят новую структуру управления Афганистаном, которая "не будет демократией по западному определению, но защитит права каждого".

Подготовил Константин Волков