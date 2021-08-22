Ученые доказали способность мозга предсказывать будущее

Группа специалистов из нескольких университетов Европы и Канады пришла к выводу, что человеческий мозг способен предсказывать развитие мелодии на основе анализа ранее услышанной ее части.

Ученые занимались изучением работы мозга в те моменты, когда он определяет окончание чего-то и начало нового. Было решено поэкспериментировать с распознаванием музыкальных фраз. Как оказалось, мозг идет на шаг впереди, сопоставляя ожидания с тем, что должно произойти.

Во время первого эксперимента 38 участников попросили слушать хоралы Баха. Респондентам сказали, что потом их будут тестировать на знание мелодий, они могли останавливать музыку и возобновлять ее. Ученые засекали время, в течение которого слушатели задерживались на одной музыкальной фразе.

Во втором эксперименте участвовал 31 человек. Им дали послушать одни и те же музыкальные отрезки и попросили оценить, насколько полно они звучат. Оказалось, что внимание слушателей дольше задерживаются на отрывках, которые заканчиваются неопределенностью.

"Мы смогли показать, что у людей есть склонность переживать высокоэнтропийные тона в качестве музыкально-фразеологических окончаний", - рассказали авторы исследования, результаты которого опубликованы на Association for Psychological Science.

Как считают ученые, мозг собирает "статистику" из окружающего мира не только для предсказания того, что может произойти дальше, но и для разбора потоков непрерывной информации на более мелкие части.