Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли

Дон Эверли, певец, гитарист и автор песен, участник The Everly Brothers, умер 21 августа на 84-м году жизни. Об этом сообщает Noise11.

"С большой грустью сообщаем, что сегодня мы потеряли икону американской культуры. Дон Эверли и его брат Фил своими ангельскими гармониями изменили лицо современной музыки. Они повлияли на всех, от The Beach Boys до The Rolling Stones и The Beatles. Мы здесь, в Зале славы музыкантов, были удостоены чести ввести в него Дона в 2019 году - за новаторское гитарное вступление к песне Wake Up Little Susie", - говорится в некрологе.

Причина смерти Дона не указана. Фил умер в январе 2014-го в возрасте 74 лет от хронической болезни легких.

Дуэт братьев дебютировал в 1956-м, первый альбом выпустил в 1958-м, и в конце 50-х / начале 60-х годов имел гигантский успех, придерживался традиций кантри и рокабилли.

Почти три десятка синглов The Everly Brothers входили в Billboard Top 40, три из них поднимались на вершину чарта. В 1986-м они оказались в числе первых десяти исполнителей, введенных в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone поместил их на 33-е место в своем списке "50 величайших исполнителей всех времён".