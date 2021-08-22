В Китае выявлена бубонная чума

В городе Шицзуйшань Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая зафиксирован случай бубонной чумы, об этом сообщает 22 августа китайское проправительственное издание Global Times.

Больная - женщина 55 лет по фамилии Ма, она находится в критическом состоянии. Она постоянно проживает в автономном районе КНР Внутренняя Монголия и профессионально занимается выпасом скота.

Выяснилось, что впервые с жалобами на тошноту Ма обратилась в местную клинику еще 14 августа. Но только через неделю, после посещения нескольких больниц, ее госпитализировали с подозрением на бубонную чуму в больницу медицинского университета Нинся в Шицзуйшане.

В Нинся-Хуэйском автономном районе ввело режим чрезвычайной ситуации, применив весь комплекс мер, чтобы не дать чуме распространиться дальше.

Бубонная чума - одно из самых опасных эпидемических заболеваний. Летальность без начатого вовремя лечения составляет от 30 до 90 процентов, смерть наступает в среднем в течение 10 дней после заражения. Распространяется от естественных резервуаров инфекции - крыс через блох к человеку.