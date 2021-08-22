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22.08.2021 20:56
Рубрика: Экономика

Наследники боевой славы

В крупнейшем оружейном концерне страны сменилось руководство
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
Совет директоров концерна "Калашников" 10 августа утвердил своим новым гендиректором Владимира Лепина. Он сменил ушедшего с поста генерального директора Дмитрия Тарасова, возглавлявшего концерн с сентября 2019 года.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Группа компаний "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.

Фото: пресс-служба ПСБ
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"Калашников" является флагманом отечественной стрелковой отрасли, а концерн "Калашников", входящий в группу компаний, - системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России. Он является головной организацией холдинговой компании в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения.

Владимир Лепин - хорошо известный в отечественном оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации человек. Коллеги считают его отличным конструктором и грамотным управленцем.

Родился он 28 июля 1959 года в Тамбове. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского.

Основное внимание будет уделено разработке ударных комплексов и систем защиты нового поколения для бойцов сухопутных войск

С 2001 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях, таких как Тульский патронный завод, ЦНИИТОЧМАШ, Научно-производственное объединение "Сплав", "Техмаш", был генеральным конструктором по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих, известной как "Ратник". Активно участвовал в создании и освоении серийного производства высокоточных снайперских комплексов и боеприпасов различного назначения. В 2020-2021 годах он работал заместителем председателя научно-технического совета госкорпорации "Ростех". По отзывам коллег, зарекомендовал себя руководителем, умеющим добиваться реальных результатов. Лепин - доктор технических наук, член-корреспондент РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Он автор нескольких монографий, большого числа изобретений, учебных пособий, 80 научных статей, лауреат премии им. С. И. Мосина. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

При новом генеральном директоре основное внимание будет уделено разработке ударных комплексов и систем защиты нового поколения для бойцов сухопутных войск.

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