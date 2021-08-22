В Нью-Йорке из-за урагана "Генри" объявлен режим ЧС

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел в штате режим чрезвычайной ситуации. К региону с Атлантики приближается ураган "Генри". Сейчас максимальная скорость ветра в центре атмосферного вихря составляет 34 метра в секунду.

Ураган находится на расстоянии около 748 километров к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и направляется на северо-запад со скоростью 10 метров в секунду.

"Я объявил режим ЧС. 500 солдат Национальной гвардии были мобилизованы, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования", - заявил Куомо. Он сравнил предстоящий удар стихии с разрушительным ураганом "Сэнди", который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43 - в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорк Билл де Блазио также ввел режим ЧС. Отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. Кафе и рестораны два дня не будут обслуживать клиентов на уличных верандах, сообщает ТАСС.