В первом заезде "Танкового биатлона" лучшее время показал экипаж из России

В первый день стартовавшего в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино "Танкового биатлона" лучшее время в номинации "Индивидуальная гонка" показал российский экипаж.

Старт этому заезду дал главный судья конкурса АрМИ-2021 генерал-майор Александр Глазков. Он выпустил на трассу экипажи 1-го дивизиона - от сборных России, Китая и Узбекистана. Объясним, почему выбор пал на представителей именно этих стран. С начала Международных армейских игр танковые экипажи, представляющие российскую и китайскую сборные, становились победителями и призерами в индивидуальном зачете. За последние годы хороших результатов также добились узбекские танкисты. Поэтому представителям именно этих стран доверили открывать в этом году "Танковый биатлон". Выбор оказался правильным.

В ходе сегодняшнего заезда участники гонки из 15 обязательных мишеней поразили 14. В ходе упорной борьбы лучшее время в заезде - 19 мин. 34 сек. - показал экипаж сборной России в составе старшины Александра Намсараева, старшины Дашинимы Галданова и рядового Виктора Хишектуева. Вторым к финишу пришли танкисты из Китая с результатом 21 мин. 56 сек. Третьими стали военнослужащие из Узбекистана - их результат 23 мин. 31 сек.

Также в воскресенье состоялся первый заезд экипажей 2-го дивизиона. Там соревновались танкисты из Лаоса, Киргизии, Мали и Мьянмы. Причем танкисты из Мали впервые приняли участие в конкурсе "Танковый биатлон" и показали очень приличный для новичков результат в огневом поражении целей. Ну, а первым в этом заезде финишировал экипаж Мьянмы с результатом 28 мин. 57 сек. Вторыми закончили гонку военнослужащие из Киргизии с итоговым временем 32 мин. 12 сек. Команда из Лаоса финишировала третьей, показав результат 32 мин. 50 сек.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ обратили внимание на тот факт, что впервые в истории "Танкового биатлона" в первом дивизионе выступят танкисты из Вьетнама. Их экипаж начнет гонку в понедельник, 23 августа. В заезде также будут участвовать танкисты их Монголии, Сирии и Венесуэлы.

А еще в понедельник в 12.00 на полигоне Алабино пройдет церемония официального открытия конкурса "Танковый биатлон". Сами Армейские международные игры также официально стартуют 23 августа. Они продлятся до 4 сентября.

В этом году военные будут состязаться на территории 11 государств - России, Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. В 34 конкурсах АрМИ-2021 примут участие более 5 тысяч военнослужащих, представляющих 277 команд из 42 стран.