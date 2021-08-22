В РФ могут начать исследования вакцины от COVID с белками разных штаммов

В начале 2022 года центр им. Гамалеи может начать первую стадию клинических испытаний вакцины, содержащей белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

Речь идет о препарате, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка, пояснил ученый ТАСС. По его словам, далее, после успешных испытаний, можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа.

"Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа", - рассказал Гинцбург. Он добавил, что все это возможно.

Ранее в Центре им. Гамалеи заявили об окончании доклинических исследовании назальной вакцины от коронавируса. "С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана, - уточнил Гинцбург. - Готовы перейти к клиническим исследованиям". Он также сообщил, что речь идет о втором компоненте Спутника V", который предполагается распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.