В России началась разработка нового самолета "судного дня"

Российская авиационная промышленность занялась разработкой нового самолета "судного дня". Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
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По его словам, судно должно заменить нынешние Ил-80.
"Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", - уточнил министр.
Напомним, сейчас у России есть четыре самолета Ил-80, которые также называют Ил-86ВКП, то есть воздушный командный пункт. Они построены на базе одного из самых надежных гражданских авиалайнеров Ил-86.
Самолеты предназначены для управления Сухопутными войсками, ВМФ, стратегической авиацией, наземными и подводными ракетно-ядерными силами в том случае, если из строя окажутся выведены их наземные пункты управления, узлы и линии связи.