В России началась разработка нового самолета "судного дня"

По его словам, судно должно заменить нынешние Ил-80.

"Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", - уточнил министр.

Напомним, сейчас у России есть четыре самолета Ил-80, которые также называют Ил-86ВКП, то есть воздушный командный пункт. Они построены на базе одного из самых надежных гражданских авиалайнеров Ил-86.

Самолеты предназначены для управления Сухопутными войсками, ВМФ, стратегической авиацией, наземными и подводными ракетно-ядерными силами в том случае, если из строя окажутся выведены их наземные пункты управления, узлы и линии связи.