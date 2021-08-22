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22.08.2021 22:19
Рубрика: В мире

В Узбекистане в рамках АрМИ-2021 соревнуются военные медики

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье, 22 августа, на базе горного полигона Фориш в Узбекистане стартовал международный этап конкурса Армейских игр-2021 "Военно-медицинская эстафета".

Фото: Минобороны РФ
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На церемонии его открытия присутствовали замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. От принимающей стороны участников соревнований приветствовал министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходыр Курбанов.

Накануне Тимур Иванов встретился с участниками российской сборной по военно-медицинскому многоборью и пожелал им стойкости, терпения и успехов. В Минобороны РФ сообщили, что уже завтра, 23 августа, пройдут первые состязания среди сборных команд. Военным медикам предстоит преодолеть специальную трассу, включающую естественные и искусственные препятствия. А также продемонстрировать навыки вождения военной медицинской спецтехники по пересеченной местности. Соревнования также включают эвакуацию раненых с поля боя, переправу раненого через водную преграду, оказание первой медицинской помощи.

В этом году в медицинской эстафете примут участие Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Россия, Китай, Таджикистан, Палестина и Узбекистан.

Вместе с командой России в Узбекистан прибыла сборная Палестины. Туда включили слушателей и курсантов факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. Команда Палестины будет участвовать в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" второй раз.

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