В водах Дании завершилась укладка труб "Северного потока-2"

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая достраивает финальный участок газопровода "Северный поток-2", покинула исключительную экономическую зону Дании. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Сейчас судно пересекло морскую границу с Германией и направляется в Померанскую бухту. Вблизи него находятся корабли, ходящие под российским флагом, в том числе ледокол "Владислав Стрижов", аварийно-спасательные суда "Мурман" и "Капитан Беклемишев" и другие.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на 99%. В компании отметили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.